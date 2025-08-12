شرایط شرکت دستیاران پزشکی شامل ۲ آزمون ارتقا اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر شهریار نفیسی مشاور دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی در نامه ای خطاب به معاونان آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی دارای دستیار شرایط شرکت برای دستیاران شامل ۲ ارتقا همزمان سراسر کشور برای حضور در آزمون گواهینامه تخصصی را اعلام کرده است.

در این نامه آمده است: «نظر به شرایط خاص موجود در کشور و نیز تصمیم متخذ در کمیسیون موارد خاص معاونت آموزشی مورخ ۱۷ تیرماه ۱۴۰۴ با مجوز احتساب دو ارتقاء هم زمان جهت شرکت کنندگان چهل و سومین دوره آزمون های ارتقاء (در ارتقاء ماقبل آخر و سال قبل) جهت افرادی که حد نصاب قبولی آزمون ارتقاء ماقبل آخر را کسب کرده اند و شرکت افراد مربوطه صرفا در آزمون گواهینامه تخصصی شهریور ماه برای مشمولین دو ارتقا همزمان ماقبل آخر و گواهینامه تخصصی موافقت شد.

مراتب از مرکز سنجش آموزش پزشکی استعلام شد و افراد ذیل به شرح پیوست در صورت موافقت مدیر گروه مربوطه ، مجاز به شرکت صرفا در آزمون گواهینامه تخصصی هستند:

الف) دستیارانی که در سال ۱۴۰۰ در رشته های تخصصی ۴ ساله شروع دوره کرده (پذیرفته شدگان چهل و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی) و در چهل و سومین دوره آزمون های ارتقا در آزمون ارتقا ۲ به ۳ شرکت کرده و حد نصاب قبولی آزمون کتبی و نمره کل آزمون ارتقا ۳ به ۴ را در آزمون مذکور کسب کرده اند.

ب) دستیارانی که در سال ۱۳۹۹ در رشته های تخصصی ۵ ساله شروع دوره کرده (پذیرفته شدگان چهل و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی) و در چهل و سومین دوره آزمون های ارتقا در آزمون ارتقا ۳ به ۴ شرکت کرده و حد نصاب قبولی آزمون کتبی و نمره کل آزمون ارتقا ۴ به ۵ را در آزمون مذکور کسب کرده اند.

با توجه به مراتب پیشگفت به شرط تائید مدیر گروه رشته مربوطه صرفاً دستیاران لیست پیوست مشمولین بند ۲ نامه شماره ۵۰۵/١۵٢٧ / د مورخ ۲۸ تیرماه ۱۴۰۴ می توانند در آزمون گواهینامه تخصصی سالجاری شرکت کنند.