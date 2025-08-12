سرهنگ پوریا حسینزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر از اجرای چندین پروژه مهم در قالب طرح «از آبخیز تا جالیز» در راز و جرگلان خبر داد و گفت: این پروژهها شامل سیمانکاری و کانالکشی انهار کشاورزی و لولهگذاری مسیر انتقال آب از سرچشمه تا مزارع است که با هدف جلوگیری از هدررفت آب کشاورزی و مقابله با بحران خشکسالی اجرا میشود.
وی با اشاره به اینکه بخش عمده درآمد مردم این منطقه از کشاورزی تأمین میشود، افزود: با توجه به خشکسالیهای اخیر و کمبود منابع آبی، این طرحها جزو اولویتهای کاری سپاه شهرستان قرار دارد و با مشارکت مردم و گروههای جهادی در حال اجراست.
جانشین ناحیه مقاومت بسیج راز و جرگلان همچنین به سایر اقدامات این نهاد اشاره کرد و گفت: در حوزه خدماترسانی به نیازمندان، پروژههای عمرانی و معیشتی نیز در دست اجرا داریم و امروز نیز تفاهمنامهای با فرمانداری و اداره راه شهرستان به امضا رسید که بر اساس آن، تأمین قیر مورد نیاز برای آسفالت بخش قابل توجهی از جادههای خاکی روستایی بر عهده سپاه خواهد بود.
سرهنگ حسینزاده تصریح کرد: راز و جرگلان از مناطق کمبرخوردار استان است و اجرای این پروژهها نیازمند همت ویژه و حمایت بیشتر دستگاههای اجرایی و نهادهای مسئول است.
نظر شما