به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار دوشنبه شب در نشست برنامه ریزی برنامه‌های گرامیداشت هفته دولت با تسلیت ایام اربعین حسینی یاد و خاطره دولتمردان شهید رجایی و باهنر شهید رئیسی و شهدای خدمت را گرامی داشت و افزود: این شهدا نمادها ونشان های زیبایی پیش روی ما هستند که عاشقانه در راه خدمت به مردم به شهادت رسیدند رسالت ما دولتی‌ها خدمت به مردم است و هرچه ما بیشتر وبهتر به مردم خدمت کنیم رضایتمندی آنها بیشتر و باعث تقویت حس همدلی و همراهی بین مردم و دولت می‌شود و هر چه هماهنگی و پی گیری های ما بیشتر باشد مردم خدمات دولت را بیشتر لمس می‌کنند.

فرماندار عسلویه افزود: نگاه دولت وفاق ملی این است که ضمن ارج نهادن به خدمات و تلاش‌های دولت‌های گذشته به دنبال تکمیل پروژه‌های نیمه تمام باشد.

وی ادامه داد: ما قرار است خدمات دولت و نظام را در یک سال گذشته در هفته دولت به اطلاع مردم‌برسانیم. ما کارگزاران و مدیران دولت هستیم‌باید خدمات دولت را تبیین کنیم از همه ظرفیت‌های رسانه‌ای و حضوری برای این کار استفاده و در بین مردم حضور پیدا کنیم‌.

وی بیان کرد: حضور و نقش ما به عنوان مدیر باید بین مردم بیشتر باشد، برای امید بخشی و امید آفرینی و تنویر افکار عمومی تلاش کنیم، رابطه ما مدیران با مردم باید رابطه‌ای مطلوب باشد برای ایجاد انسجام اجتماعی و امید آفرینی تلاش کنیم

فرماندار عسلویه به پروژه‌هایی که در هفته دولت افتتاح یا کلنگ زنی می‌شود اشاره کرد و افزود: پروژه‌ها باید دارای چند ویژگی باشند اول اینکه پروژه با نگاه نیاز مردم و بر اساس اولویت انجام شده باشد دوم اینکه پروژه‌ها اثربخشی داشته باشد و دیگر اینکه پروژه‌ها همراه با پیوست فرهنگی باشد وبا اجرای برنامه فرهنگی و هنری به بهره برداری برسد.

وی اضافه کرد: مدیران وضعیت پروژه‌ها بررسی کنند که پروژه کامل باشد و نواقصی نداشته باشد و پروژه‌ای ناقص به بهره برداری نرسد که برای مردم قابل استفاده نباشد.