توصیه رئیس اورژانس به زائران: قبل از بازگشت، در مرز خسروی استراحت کنید

به گزارش خبرنگار مهر جعفر میعادفر شامگاه دوشنبه در بازدید میدانی از زیرساختهای اورژانس در پایانه مرزی خسروی در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: مرز خسروی یکی از پایانههای بسیار مناسب برای خدمترسانی به زائران اربعین است؛ چراکه دسترسی آسان، تحرک روان و امکانات گستردهای دارد.
وی افزود: این دومین بار است که در ایام اربعین از مرز خسروی بازدید میکنم و انصافاً هماهنگی بسیار خوبی بین مجموعههای پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برقرار است. همچنین همکاری نزدیک با سایر سازمانها سبب شده که در اوج رفت و برگشت زائران، خدمات امدادی و درمانی بهخوبی ارائه شود.
میعادفر با اشاره به شرایط متفاوت رفت و برگشت زائران گفت: در مسیر رفت، بیشترین نگرانی ما گرمازدگی زائران بود، اما در بازگشت، موضوع خستگی جسمی و سلامت عمومی زائران اهمیت بیشتری دارد. راهپیمایی طولانی، استراحت کم و تغذیه نامناسب در طول سفر باعث میشود زائرانی که به نقطه صفر مرزی میرسند، با خستگی مضاعفی روبهرو باشند؛ حتی ممکن است دو تا سه روز استحمام نکرده باشند.
رئیس سازمان اورژانس کشور با تأکید بر اینکه بازگشت ایمن نیازمند آمادگی جسمی است، خاطرنشان کرد: توصیه اکید ما این است که زائران پیش از آغاز سفر بازگشت، زمانی را برای استراحت در نظر بگیرند. خوشبختانه در مرز خسروی امکانات بسیار خوبی وجود دارد و موکبها آماده ارائه خدمات تغذیهای و استراحت هستند. چهار روز صرف زیارت شده است و اگر نیم روز نیز به استراحت اختصاص داده شود، اتفاق خاصی نمیافتد اما میتواند نقش مهمی در سلامت و امنیت مسیر بازگشت ایفا کند.
وی در پایان از همه زائران خواست ضمن استفاده از امکانات مرز خسروی، به توصیههای بهداشتی و ایمنی نیروهای امدادی توجه ویژه داشته باشند تا بازگشت آنان به شهر و دیارشان با کمترین خطر و مشکل همراه باشد.
کرمانشاه –
