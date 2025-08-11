به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ترابی، بازیکن تیم فوتبال تراکتور، شامگاه دوشنبه پس از دیدار با استقلال در سوپرجام ایران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از هوادارانی که از راه دور برای حمایت تیم آمده بودند تشکر میکنم. به نظرم شایسته این حمایت بودند. ما از همان ابتدا سوار بر بازی بودیم، اما روی یک غافلگیری گل خوردیم. با این حال، مطمئن بودیم که میتوانیم نتیجه را جبران کنیم.
وی درباره شایعات نقلوانتقالاتی گفت: آقای درویش گفته بودند که به من پیشنهاد دادهاند، اما درباره علی صحبتی نشده بود. به هر حال، او بازیکن بزرگی است و قطعاً جای خالیاش کنار ما حس میشود.
ترابی ادامه داد: ما گلهای خوبی به ثمر رساندیم و تلاش کردیم با تمرین بیشتر آمادهتر باشیم. بعد از پایان بازی، اکثر بازیکنان سمت آقای ادیب رفتند و فکر میکنم فشار بازی، چه در زمین و چه در رختکن، بالا بود.
