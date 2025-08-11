به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین حسینزاده، شامگاه دوشنبه پس از پیروزی برابر استقلال تهران و قهرمانی در سوپرجام ایران، این موفقیت را به هواداران، کادر فنی و مدیریت باشگاه تقدیم کرد و از سختیهای این مسیر گفت.
وی با تبریک قهرمانی به هواداران، کادر فنی و مدیریت باشگاه، اظهار کرد: شرایط بازی خیلی سخت بود و دقیقه ۸۷ توانستیم شادی بزرگی رقم بزنیم. هنگام زدن گل اصلاً قصد خاصی نداشتم و حتی فکر میکردم اگر خراب هم شود مهم نیست، اما همین باعث شد با انرژی بیشتری در زمین باشم و پنالتی را بزنم.
حسینزاده با یاد کردن از علی صمیمی، همتیمی غایب تراکتور، گفت: شاید اندازه من با او صمیمی نبودید، اما من شب و روز زیادی با علی گذراندهام و بابت غیبتش خیلی ناراحتم. مطمئنم که قویتر برمیگردد و بیصبرانه منتظرم دوباره در زمین او را ببینم.
وی افزود: قطعاً یکی از مدعیان قهرمانی هستیم و با تمام وجود در همه بازیها شرکت میکنیم تا بهترین نتایج را بگیریم و دل هواداران را شاد کنیم. دیدار امروز اولین بازی من مقابل استقلال بود و فکر میکنم دو تیم نقاط قوت و ضعف همدیگر را شناختند؛ شاید بازی بعدی جذابیت کمتری داشته باشد، اما امیدوارم در آن دیدار هم برنده باشیم.
