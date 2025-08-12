محمدحسین فتاحیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت ایام پرشور اربعین حسینی با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی و تمدنسازی همایش معنوی پیادهروی اربعین، اظهار کرد: اربعین معجزه الهی، تجلیگاه عشق انسانها و زمینهساز تمدن اسلامی است.
عضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه شهرکرد با ذکر اینکه تغییر هندسه قدرت از مهمترین موضوعات جهان خاصه جهان اسلام است، ادامه داد: امروز شاهدیم که شکل قدرت کاملاً در حال تغییر است و آن نظمی که از زمان پیمان وِستفالی در سده هفدهم شاهدش بودیم و با جنگ جهانی در سده بیستم تثبیت شد، امروز به چالش جدی کشیده شده است.
فتاحیان با اشاره به تحولات جهان بعد جنگ جهانی دوم، افزود: با سقوط مارکسیسم و کمونیسم، دنیا به سمت نظم نوین جهانی و تکقطبی شدن قدم گذاشت و از آن زمان، هندسه قدرت در جهان به صورت جدی در حال تغییر است.
این مدرس دانشگاه در استان تصریح کرد: امروز آمریکا و دنیای غرب در حال افول بوده و قدرت و هیمنه گذشته را ندارند و نظم جهانی جدیدی به نفع اسلام و مسلمین در حال شکلگیری است؛ تمدن نوین اسلامی در این چالش بین تمدنها در عصر معاصر، نقشآفرینی جدی دارد.
اربعین زمینهساز تمدن نوین اسلامی است
فتاحیان با یادآوری اینکه اربعین را باید زمینهساز تمدن نوین اسلامی دانست، توضیح داد: «فرهنگ» نزدیکترین واژه به «تمدن» است و این دو سنخیت و هماهنگی دارند یعنی فرهنگ، مقولهای است که مسیر جامعه را به سمت تمدن پیش میبرد و تمدن، نمونه عالی فرهنگ است.
وی با نقل تعبیری از شهید مطهری در بیان نسبت فرهنگ و تمدن، افزود: این شهید بزرگوار قائل است که تمدن، جلوه معنوی فرهنگ است و تمدن در فرهنگ ظهور و بروز مییابد یعنی وقتی فرهنگ جلوههای اجتماعی یافت میگوئیم که تمدن پیدا شده است.
فتاحیان با بیان اینکه پیادهروی اربعین جامعه اسلامی را از رهگذر فرهنگ به سمت تحقق تمدن نوین اسلامی سوق میدهد، ادامه داد: وقتی صحبت از فرهنگ و جلوههای معنوی پیادهروی اربعین میشود انسان به تجلیات تمدنی خاصی میرسد که جا دارد همه دقت کنیم.
برکات و فیوضات پیاده روی اربعین
عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد بیان کرد: تحصیل رضای خداوند متعال و انس و آرامش در پرتو حق از جمله برکات و فیوضات اربعین هستند با این توضیح که انسان در شرایط عادی حاضر نمیشود زیر گرمای طاقتفرسای ۵۰ درجه پیادهروی و این وضعیت را تحمل کند، اربعین تنها موقفی است که عاشقان اباعبدالله (ع) با یک آرامش و رضایت قلبی و نیز عشق و علاقه این مسیر را طی میکنند که این روحیه یک ظرفیت منحصربفرد است.
فتاحیان افزود: ارتقای شخصیت ربانی، قدم برداشتن در مسیر دعا و نیایش با خدا، ارتقای بینهایت در مسیر انسانیت و اخلاق، رسیدگی به دیگران و مقدم داشتن آنان بر خود، کرامت و اطعام و ضیافت، سخاوت و انصاف، تعامل و همزیستی همه مسلمانان با رنگها و لهجههای مختلف، گفتگو و درک متقابل، و … از دیگر تجلیات انسانی و معنوی اربعین است و این ظرفیتها خواه ناخواه جامعه را در مسیر تمدنسازی قرار میدهد.
اربعین یک الگوی حکمرانی برتر را ارائه میدهد
وی با تأکید بر اینکه اربعین یک جاذبه معنوی جهانی ایجاد کرده است، اظهار کرد: اربعین مسیری برای رسیدن انسانها به سعادت و خوشبختی است و تلاش میکند تا بشریت را در مسیر پیشرفت و کمال قرار دهد، اربعین یک الگوی حکمرانی برتر و راهبرد تحول و توسعه را ارائه میکند تا جامعه را به سمت تحقق تمدن نوین اسلامی سوق دهد.
عضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه شهرکرد با اشاره به شبهه وارد شده مبنی بر توجه بیش از اندازه به بُعد پذیرایی در پیادهروی اربعین، تصریح کرد: اتفاقاً باید گفت که کرامت و اطعام در مسیر پیادهروی اربعین یکی از برکات بینظیر این همایش معنوی و نورانی است و این شبهه برخاسته از کوتاهفکری کسانی است که نادانسته برکات و فیوضات اربعین را تا سطح خوراکی و مادیات تنزل میدهند.
فتاحیان بیان کرد: عقل سلیم این را میگوید که هیچکس در این گرمای طاقتفرسای نیمه تابستان و باوجود خطرات احتمالی سفر، صرفاً به انگیزه چند وعده غذا و خوراکی به این سفر دشوار و سخت پا نمیگذارد مگر آنکه انگیزه قلبی و معنوی داشته باشد.
پاسخ به یک شبهه درباره پیادهروی اربعین
وی با اشاره به اینکه این الگوی پذیرایی از زوار حسینی (ع) را اتفاقاً باید از برکات بینظیر اربعین بدانیم، گفت: در دنیای امروز شاهدیم که اهالی مظلوم غزه با منش جنایتکارانه رژیم غاصب صهیونی گرسنگی و تشنگی را تحمل و مقاومت میکنند.
فتاحیان افزود: در مقابل منش گرگصفتانه رژیم غاصب و گرسنگی دادن به جمعیت غزه، منش مسلمانان را در پیادهروی اربعین میبینیم که دارایی خود را در طول سال جمعآوری میکنند تا در این ایام بتوانند میزبان شایسته زوار اباعبدالله الحسین (ع) باشند و از برکات معنوی این همایش عظیم بیبهره نمانند.
این مدرس دانشگاه در استان اضافه کرد: اینجا میلیونها مسلمان بدون در نظر داشتن قومیتها و ملیتها، یک همزیستی مسالمت آمیز بینظیر را حول عشق و ارادت به ساحت سیدالشهدا (ع) در کنار هم تجربه میکنند بیآنکه مشکلی یا اختلافی یا دعوایی پیش بیاید.
فتاحیان با اشاره به جلوههای زیبای انسانی حول عشق امام حسین (ع) در پیادهروی اربعین، اظهار کرد: مسلمانان از کشورهای مختلف در این ایام تمام دارایی خود را خالصانه در اختیار میلیونها زائر از نقاط مختلف جهان قرار میدهند و به این میزبانی مفتخرند، این ضیافت مهربانانه و کریمانه یک معجزه الهی و فرهنگ ناب است.
وی با تأکید بر تلاش دشمنان و مخالفان اسلام برای خدشهدار ساختن حرکت نورانی اربعین، ادامه داد: در این همایش معنوی زائران نسبت به هم عطوفت و مهربانی دارند و اجتماع این سیل عظیم چند میلیونی از جمعیت زائران در چند روز محدود در مکانی مشخص حقیقتاً یک پدیده بینظیر است.
جلوههای زیبای انسانی حول عشق امام حسین (ع)
فتاحیان پیادهروی اربعین را یک تحول بزرگ در انسانیت دانست و افزود: به تعبیر مقام معظم رهبری، اربعین رسانه پرقدرت و محصول عاشورای حسینی (ع) است لذا از عاشورا که تمدنساز است نباید غافل شویم. در چهل روز از عاشورا تا اربعین شاهد استیلای منطق حق بر دنیای ظلمانی و تاریک بنی امیه هستیم.
عضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه شهرکرد اظهار کرد: ظالمان و دشمنان دین میخواستند تا عاشورا از بین برود و فراموش شود اما زینب کبری (س) پیامآور عاشورا شد و پرچم تبیین را به دست گرفت و این حرکت در اربعین به اوج خود رسید لذا تمدنسازی اربعین از عاشورا نشأت میگیرد.
فتاحیان در پایان با اشاره به اینکه اربعین تجلی عشق و بیداری جهانی است، گفت: با وجود تمام سانسورهای رسانهای غرب، حضور پرشور و شعور جوانان و نوجوانان، خانوادهها، بانوان و سایر اقشار را در پیادهروی اربعین میبینیم که جا دارد دستاوردهای این سفر معنوی و تأثیرات معنوی آن مورد مطالعه میدانی و تبیین خاصه از سوی رسانهها قرار گیرد.
