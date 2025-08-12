  1. استانها
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۷:۴۹

بیش از ۱۰۰ مأموریت اورژانس خراسان شمالی در مرز مهران

بجنورد– رئیس سازمان اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: تیم‌های عملیاتی این سازمان از ۱۱ مردادماه تاکنون بیش از ۱۰۰ مأموریت امدادی در مرز مهران انجام داده‌اند.

تقی رحمتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: از ۱۱ مردادماه، پرسنل سازمان اورژانس خراسان شمالی با سه دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس به پایانه مرزی مهران اعزام شده‌اند و تا پایان مراسم پیاده‌روی اربعین حسینی، خدمات امدادی و درمانی لازم را به زائرین ارائه می‌کنند.

وی افزود: در این مدت، بیش از ۱۰۰ مأموریت امدادی در منطقه انجام شده و تیم‌های عملیاتی با حضور در محل مستقر، به بیماران و مصدومان خدمات ارائه کرده‌اند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی بیان کرد: این حضور دائمی تا پایان مراسم ادامه دارد و تیم‌ها آماده خدمت‌رسانی به زائران در این راهپیمایی معنوی هستند.

