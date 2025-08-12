ارائه بیش از ۸۰۰ هزار خدمت بهداشتی و درمانی از ابتدای سفر اربعین

جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور، در گفتگو با خبرنگار مهر از ارائه بیش از ۸۰۰ هزار خدمت توسط کمیته بهداشت و درمان از آغاز سفرهای اربعین تا روز گذشته خبر داد و گفت: از این تعداد، حدود ۷۰ هزار خدمت مربوط به فوریت‌های پزشکی و بیمارستانی، حدود ۶۳۰ هزار خدمت بهداشتی و حدود ۱۱۷ هزار خدمت آموزشی بوده است.

وی افزود: فقط امروز حدود ۳۰ بیمار از طریق اورژانس هوایی با هواپیما از ایلام به تهران منتقل شدند و در بیمارستان‌های تهران برای ادامه درمان توزیع خواهند شد و خدمات تا پایان اربعین، یعنی ۲۵ صفر، ادامه دارد و در صورت لزوم پس از آن نیز تداوم خواهد یافت و پس از این ایام، خدمات برای مراسم ۲۸ صفر و مشهد برنامه‌ریزی خواهد شد.

به گفته میعادفر؛ تعداد مصدومانی که از همکاران هلال احمر کشور عراق تحویل گرفته و در داخل کشور درمان شده‌اند، شامل ۶۹ نفر از مرز مهران، ۱۱ نفر از مرز شلمچه، ۶ نفر از مرز چذابه و ۱۱ نفر از مرز خسروی بوده است.

رئیس سازمان اورژانس کشور به وقوع چند حادثه ترافیکی در عراق و ایران اشاره کرد و گفت: در عراق، ۱۰ مرداد در محور سامرا _ کربلا حادثه‌ای با ۱۴ مصدوم و فوتی داشتیم. همچنین در محور نجف _ مهران واژگونی ون با ۱۰ مصدوم، در محور نجف _ کربلا انحراف مینی‌بوس با ۱۶ مصدوم، و در محور نجف _ کربلا حادثه دیگری با ۱۷ مصدوم ثبت شد، در ایران نیز در محور کرمانشاه _ سرابله ۱۰ مصدوم و در محور دهلران _ مهران ۶ مصدوم و ۳ فوتی گزارش شده است.

وی ادامه داد: در مرز مهران نیز حادثه‌ای به علت آتش‌سوزی یک موکب رخ داد که در پی آن یک خانم فوت شد و همچنین در کشور عراق نشت گاز باعث مصدومیت ۱۸ نفر شد.

میعادفر تأکید کرد: بررسی دلایل برخی حوادث همچنان ادامه دارد و همه واحدهای اورژانس در آماده‌باش کامل برای خدمت‌رسانی تا پایان مراسم هستند.