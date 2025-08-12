حجتالاسلام برومند رازیانی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آئین پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی (ع) شهرستان سنندج روز پنجشنبه ۲۳ مردادماه برگزار میشود.
وی افزود: این مراسم رأس ساعت ۸:۳۰ صبح از میدان لشکر ۲۸ آغاز و پس از طی مسیر بلوار شهیدان شبلی به مهدیه سنندج ختم خواهد شد.
حجتالاسلام رازیانی ضمن دعوت از همه اقشار مردم، گفت: این برنامه به همت ستاد مردمی پیادهروی جاماندگان اربعین سنندج و با مشارکت دستگاههای فرهنگی و مذهبی استان برگزار میشود.
وی با بیان اینکه پیادهروی جاماندگان فرصتی برای ابراز ارادت عاشقان اهلبیت (ع) است، خاطرنشان کرد: همزمان با اربعین حسینی، میلیونها نفر در عراق در مسیر نجف تا کربلا حرکت میکنند و این مراسم در شهرهای ایران فرصتی برای همدلی با آن کاروان عظیم معنوی است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان با تأکید بر لزوم حضور خانوادهها، جوانان و هیئات مذهبی، تصریح کرد: مردم استان کردستان همواره با شور و شعور حسینی در مراسمهای مذهبی شرکت کردهاند و پیشبینی میشود امسال نیز جمعیت چشمگیری در این آئین معنوی حضور یابد.
