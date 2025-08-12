  1. بین الملل
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۴:۵۴

ورود هیأتی از نیروهای دموکراتیک سوریه به دمشق برای مذاکره با الجولانی

منابع خبری از ورود یک هیأت از نیروهای دموکراتیک سوریه به دمشق برای مذاکره با رژیم الجولانی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع دولتی وابسته به رژیم الجولانی به شبکه الجزیره گفت که هیئتی از نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) به دمشق رسیده تا دور جدیدی از مذاکرات را با هدف تکمیل توافق ۱۰ مارس (۲۰ اسفند ۱۴۰۳) برگزار کند.

در همین راستا، نیروهای سوریه دموکراتیک اعلام کردند که گروه‌های وابسته به دولت دمشق، گشت‌زنی‌های خود را در اطراف محله‌های شیخ مقصود و الاشرفیه در شهر حلب در مرکز سوریه افزایش داده‌اند.

قسد تأکید کرد که گشت‌زنی‌ها در اطراف محله‌های شیخ مقصود و الاشرفیه و همچنین تحرکات در منطقه دیر حافر در حلب، نقض توافق آتش‌بس به شمار می‌رود.

