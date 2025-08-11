  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۸:۱۱

حمله نظامیان صهیونیست به خانه‌های مردم سوریه

حمله نظامیان صهیونیست به خانه‌های مردم سوریه

منابع سوری به حمله ده‌ها نظامی صهیونیست به سمت خانه‌های مردم این کشور اشاره کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، منابع سوری گزارش دادند که بیش از ۱۰۰ نظامی صهیونیست به همراه تجهیزات جنگی خود شب گذشته به روستای طرنجه واقع در حومه قنیطره حمله کردند.

این عناصر متجاوز به سمت خانه‌های مردم سوریه یورش برده و اقدام به تفتیش آنها کردند. همزمان نیز پهپادهای جاسوسی بر فراز این منطقه به پرواز درآمدند.

رژیم صهیونیستی از زمان براندازی نظام بشار اسد در سوریه تاکنون علاوه بر حملات گسترده هوایی علیه مناطق مختلف این کشور از سمت جنوب سوریه پیشروی و اقدام به اشغال بخش‌هایی از خاک آن کرده است.

کد خبر 6556948

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۸:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۰
      0 0
      پاسخ
      حمله نظامیان صهیونیست به خانه‌های مردم سوریه/ آمریکا، ترکیه و هم سازمان های بین المللی شریک جنایت های صهیونیست ها در سوریه هستند
    • IR ۰۸:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۰
      0 0
      پاسخ
      حمله هوایی اسرائیل به لبنان و سوریه، اجرای قانون جنگل بود. حمله رژیم صهیونیستی به شمال غرب سوریه، اجرای قانون جنگل بود. حمله رژیم صهیونیستی به یک مقر امنیتی در سوریه ، اجرای قانون جنگل بود.

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها