به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، منابع سوری گزارش دادند که بیش از ۱۰۰ نظامی صهیونیست به همراه تجهیزات جنگی خود شب گذشته به روستای طرنجه واقع در حومه قنیطره حمله کردند.

این عناصر متجاوز به سمت خانه‌های مردم سوریه یورش برده و اقدام به تفتیش آنها کردند. همزمان نیز پهپادهای جاسوسی بر فراز این منطقه به پرواز درآمدند.

رژیم صهیونیستی از زمان براندازی نظام بشار اسد در سوریه تاکنون علاوه بر حملات گسترده هوایی علیه مناطق مختلف این کشور از سمت جنوب سوریه پیشروی و اقدام به اشغال بخش‌هایی از خاک آن کرده است.