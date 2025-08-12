هشدار «قسد» نسبت به تحرکات مشکوک عناصر «جولانی» در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نیروهای کرد سوریه دموکرات موسوم به قسد هشدار داد که عناصر وابسته به رژیم تروریستی جولانی دست به اقدامات تحریک آمیزی در مناطق مختلف این کشور می‌زنند که نقض توافق آتش بس به شمار می‌رود.

قسد همچنین تاکید کرد که عناصر جولانی در اطراف منطقه دیر حافر و شیخ مقصود و اشرفیه تحرکات مشکوکی دارند.

این نیروها اعلام کردند که همچنان صبر پیشه کرده و به این اقدامات واکنشی نشان نداده‌اند.

قسد در عین حال هشدار داد که تداوم چنین تحرکاتی می‌تواند به واکنش این نیروها بیانجامد.

لازم به ذکر است که بعد از وقوع درگیری‌های خشونت آمیز میان عناصر جولانی و قسد ۲ طرف یک توافق نامه آتش بس امضا کردند؛ توافق نامه‌ای که در شرایط کنونی سوریه بسیار شکننده است.