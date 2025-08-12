  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۷:۱۸

هشدار «قسد» نسبت به تحرکات مشکوک عناصر «جولانی» در سوریه

هشدار «قسد» نسبت به تحرکات مشکوک عناصر «جولانی» در سوریه

نیروهای «قسد» نسبت به تحرکات مشکوک عناصر جولانی در برخی مناطق سوریه هشدار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نیروهای کرد سوریه دموکرات موسوم به قسد هشدار داد که عناصر وابسته به رژیم تروریستی جولانی دست به اقدامات تحریک آمیزی در مناطق مختلف این کشور می‌زنند که نقض توافق آتش بس به شمار می‌رود.

قسد همچنین تاکید کرد که عناصر جولانی در اطراف منطقه دیر حافر و شیخ مقصود و اشرفیه تحرکات مشکوکی دارند.

این نیروها اعلام کردند که همچنان صبر پیشه کرده و به این اقدامات واکنشی نشان نداده‌اند.

قسد در عین حال هشدار داد که تداوم چنین تحرکاتی می‌تواند به واکنش این نیروها بیانجامد.

لازم به ذکر است که بعد از وقوع درگیری‌های خشونت آمیز میان عناصر جولانی و قسد ۲ طرف یک توافق نامه آتش بس امضا کردند؛ توافق نامه‌ای که در شرایط کنونی سوریه بسیار شکننده است.

کد خبر 6558026

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها