به گزارش خبرگزاری مهر، نشست شورای قضائی استان آذربایجان شرقی با حضور حجتالاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول رئیس قوه قضائیه برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول رئیس قوه قضائیه با تقدیر و تشکر از زحمات قضات و کارکنان دستگاه قضائی استان اظهار کرد: عظمت و مفهوم عدالت، سختی و مشقت کار در دستگاه قضائی را برای همگان آشکار میکند. همه کسانی که مخاطب ما هستند به خاطر اقتضائات زمان مفهوم عدالت را در ذهن خود دارند. برآیند و سختی و مشقت کار در دستگاه قضا که از کار در سایر مجموعهها به مراتب بیشتر است تحقق مفهوم عدالت است.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی افزود: همه ما میدانیم عدالت یک مفهوم ارزشی است، اما نه در کنار ارزشهای دیگر که آن را به مقایسه بگیریم، چرا که عدالت با سایر ارزشهای اخلاقی قابل مقایسه نیست. عدالت پایه و اساس همه ارزشهاست.
وی خطاب به رئیس و قضات شورای قضائی استان گفت: همه اقدامات شما در راستای کار بزرگی که همانا تحقق عدالت است، قابل تقدیر است و امیدواریم نقصها و کمبودهای موجود مرتفع و شاهد شکوفایی کارکنان دستگاه قضا باشیم؛ لذا باید برگزاری این جلسات و نشستها به طور مستمر ادامه داشته باشد تا مشکلات و موانع به خوبی احصا شده و برای رفع آنها تدبیری داشته باشیم و برنامهای ارائه کنیم. همچنین در این بازدیدها نظرات و پیشنهادات قضات احصا و از نظرات آنان در رفع مشکلات و گرهگشایی از امور استفاده میکنیم.
معاون اول قوه قضائیه همچنین با اشاره به دور شدن دغدغهها و متغیرهایی که باعث برهم زدن آرامش ذهن قضات و کارکنان میشود، تحقق این آرامش و ثبات فکری را وظیفه دستگاه قضا برشمرد و عنوان کرد: باید نیروهای ما فضای مطلوبی از لحاظ درآمدی، رفاهی و معیشتی داشته باشند. ریاست قوه قضائیه بیشترین دغدغه خود را بر این موضوع معطوف کردهاند که فضای آرام و مناسبی را برای قضات و کارکنان دستگاه قضائی ایجاد کند.
در ادامه موسی خلیل اللهی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی ضمن تقدیر و تشکر از قضات و کارکنان دادگستری استان و تلاشهای مجدانهای که در رسیدگی به پروندهها دارند گفت: دادگستری استان برای گره گشایی از مشکلات قضات و کارکنان از هیچ کمک و تلاشی دریغ نمیکند. دستگاه قضائی میکوشد تا با همدلی و همافزایی با تمامی دستگاههای اجرایی در جهت حفظ بیتالمال و احیای حقوق مردم گام بردارد.
وی ادامه داد: با اقدام خوب دادگستری استان و فعالیت شورای دستگاههای نظارتی استان، مدیران دستگاههای اجرایی برای ارجاع طرحهای بزرگ در استان و تصمیمهای مهم برای توسعه استان شجاعت پیدا کردهاند، خیال ما راحت است، چون نیرویهای قوی و دلسوزی در کنار خود داریم.
نظر شما