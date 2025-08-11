به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین حسین امیدی در آستانه فرارسیدن بیستم ماه صفر مصادف با اربعین حسینی ضمن تشریح برنامههای این ایام با تاکید بر اینکه اربعین امام حسین (ع) به ما یاد میدهد که تنها گذاشتن امام زمان در بین تشیع اتفاق نخواهد افتاد، گفت: ملت شریف ایران اسلامی در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه حمله رژیم صهیونیستی این امر را ثابت کردند که تنها نگذاشتن امام زمان خویش را از واژه مهم عاشورا و اربعین آموختهاند.
وی با اشاره به برنامههای اربعین حسینی کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان، ادامه داد: بچههای مسجد فارس همیشه و همواره در ایام اربعین حسینی با برپایی موکب و مراسمهای مختلف سنگ تمام گذاشتند.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای مساجد فارس افزود: توسط اصحاب مساجد و کانونهای فرهنگی هنری موکبهایی در داخل استان، مرز شلمچه، مسیر تردد زائران حسینی و کشور عراق راه اندازی شده است که خدماترسانی در قالب اسکان، پذیرایی، اطعام، خدمات و برنامههای فرهنگی، قرآنی و مذهبی را به زائران حسینی ارائه میکنند.
وی از برگزاری آئین عزاداری همراه با قرائت زیارت اربعین در کانونهای مساجد استان خبر داد و برپایی مراسم سوگواری و عزاداری به همراه قرائت دستجمعی زیارت اربعین حسینی، سخنرانی ائمه جماعات مساجد در خصوص فضیلتهای زیارت اربعین، برپایی ایستگاههای جمع آوری کمکهای مردمی و پذیرایی از عزاداران حسینی، حضور باشکوه اصحاب و اعضای کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان فارس در پیاده روی اربعین حسینی و زیارت عتبات عالیات و برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری در رشتههای مختلف نظیر نقاشی و کتابخوانی با موضوع اربعین و عزاداری ماه صفر از جمله برنامه ذکر کرد.
حجت الاسلام امیدی همچنین از برگزاری محافل قرآنی و شب شعر، اجرای تعزیه همراه با مرثیهسرایی و اهدای ثواب تلاوت قرآن کریم به پیشگاه حضرت امام حسین (ع) و شهدای کربلا همزمان با اربعین حسینی خبر داد.
