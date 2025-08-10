برگزاری مراسم عزاداری اربعین حسینی در حرم شاهچراغ (ع)

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم عزاداری اربعین حسینی همزمان با سالگرد شهادت شهدای حمله تروریستی به حرم شاهچراغ (ع) مردادماه ۱۴۰۲، روز پنجشنبه ۲۳ مردادماه در آستان مقدس حضرت احمد بن موسی (ع) برگزار میشود.
در این مراسم که با حضور زائران و مجاوران برپا خواهد شد، حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری تولیت حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) به سخنرانی میپردازد.
قرائت دعای کمیل توسط حاج کاظم محمدی و مرثیهسرایی و نوحهخوانی حاج نزار قطری نیز از دیگر بخشهای این برنامه معنوی است.
این آئین معنوی همراه با اقامه نماز جماعت مغرب و عشا در این حرم مطهر برگزار خواهد شد.
