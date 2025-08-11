خبرگزاری مهر، گروه استانها: پیادهروی اربعین حسینی، تجلی عشق و ارادت شیفتگان خاندان عصمت و طهارت به آستان مقدس حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است.
این حرکت عظیم معنوی، سالانه میلیونها نفر از سراسر جهان را به سوی کربلای معلی فرا میخواند. در این مسیر نورانی، موکبها نقشی حیاتی در تسهیل این سفر روحانی و خدمترسانی به زائران ایفا میکنند.
موکب احمد بن موسی شاهچراغ (ع)، به عنوان یکی از بزرگترین و فعالترین موکبها در کربلای معلی، همواره در خط مقدم این خدمترسانی قرار داشته و سابقه درخشانی در این زمینه از خود به جای گذاشته است.
سیزدهمین سال فعالیت موکب احمد بن موسی شاهچراغ (ع) همزمان با آغاز ایام اربعین حسینی، با استقرار رسمی از عصر پنجشنبه شانزدهم مرداد ماه، گامی دیگر در راستای تجلی عشق و خدمترسانی است.
این موکب که با همت ۸۰ خادم داوطلب و با ارائه خدمات جامع اسکان، تغذیه و درمانی، میراث گرانبهای مؤسس فقید، سردار حاج غلامحسین غیبپرور را زنده نگه داشته، امسال نیز پذیرای هزاران زائر حسینی است و نمادی از ایثار و مهماننوازی در سرزمین عاشقی به شمار میرود.
این مجموعه با بهرهگیری از تجربه گرانبهای سالهای گذشته خود را برای میزبانی شایسته از زائران حسینی آماده کرده است.
حضور پرشور و سازمانیافته ۸۰ خادم فداکار که در قالب تیمهای تخصصی اعم از فرهنگی، درمانی، پشتیبانی و پذیرایی فعالیت میکنند، گواه بر تعهد و آمادگی کامل این موکب برای ارائه طیف وسیعی از خدمات است که شامل اسکان، توزیع وعدههای غذایی متنوع و مغذی، میانوعدهها، فراهم آوردن امکانات بهداشتی و حمام و همچنین خدمات درمانی و دارویی در کلینیک مجهز موکب است.
این خدمات با هدف تکریم مقام زائر و تسهیل سفر معنوی ایشان ارائه میشود و بر اساس آمارهای غیررسمی، ظرفیت پذیرش روزانه موکب در ایام اوج سفر، تا حدود ۷۰۰۰ نفر نیز تخمین زده شده است.
مهماننوازی شیرازیها در کربلا زبانزد است
سمیه فقید که در پیادهروی اربعین در موکب احمد بن موسی شاهچراغ (ع) حضور دارد، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: واقعاً تحت تأثیر مهماننوازی و خدماتی که در این موکب ارائه میدهند قرار گرفتم. انگار در خانه خودمان هستیم. این همه زحمت و تلاش برای راحتی زائران قابل تقدیر است.
وی ادامه داد: اینکه نام برادر بزرگتر امام رضا (ع) در کربلا طنین اندازه شده دنیای ارزش است.
علی امیری دیگر زائر امام حسین (ع) که در موکب مستقر است در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این دهمین سالی بود که در ایام اربعین به کربلا میروم و امسال در موکب احمد بن موسی (ع) به استراحت پرداختم. وجود خادمان جوان و پرانرژی در کنار پیشکسوتان، حس خوبی از استمرار راه و رسم خدمت را منتقل میکند.
وی با تاکید بر اینکه چیزی جز عشق به امام حسین (ع) در موکب حضرت شاهچراغ (ع) ندیدم، افزود: من موکبهای زیادی رفته ام ولی حس این موکب و خدمت رسانی خادمان واقعاً با شکوه است.
۱۳ سال تجربه خدمت رسانی در اربعین حسینی
هاشم جمالی مدیر اجرایی موکب حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این سیزدهمین سال متوالی است که موکب احمد بن موسی شاهچراغ (ع) در کربلای معلی به زائران حسینی خدماترسانی میکند و فعالیت آن تا پس از اربعین ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه خادمان این موکب، در قالب تیمهای تخصصی، برای راهاندازی و ارائه خدمات در موکب حضور یافتهاند، ادامه داد: موکب احمد بن موسی شاهچراغ (ع) هر ساله میزبان زائران اربعین از سراسر کشور، به ویژه از استان پرمهر فارس است.
مدیر اجرایی موکب حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) خدمات ارائه شده در این موکب را برشمرد و افزود: خدمات شامل فراهم آوردن امکانات اسکان برای زائران، توزیع وعدههای غذایی اصلی و میانوعدهها، دسترسی به حمام، ارائه خدمات کامل پزشکی و درمانی در درمانگاه مستقر و همچنین خدمات دارویی و برنامههای فرهنگی متنوع میشود.
موکب حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) یکی از بزرگترین مواکب کربلاست
جمالی با اشاره به اینکه موکب احمد بن موسی (ع) به عنوان یکی از بزرگترین موکبهای فعال در کربلای معلی شناخته میشود، گفت: این موکب شبانه روز پذیرای حدود هفت هزار زائر بوده و امکان اسکان آنها را فراهم میآورد.
مدیر اجرایی موکب حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) خدمات ارائه شده را شامل اسکان زائران، وعدههای غذایی، میانوعده، حمام، خدمات پزشکی و درمانی، داروخانه و برنامههای فرهنگی عنوان کرد.
