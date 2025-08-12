به گزارش خبرگزاری مهر حجتالاسلام حسین ملک مکان، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان فارس با اشاره به برگزاری برنامههای جاماندگان پیادهروی اربعین گفت: اربعین حسینی روز تجدید عهد با مکتب سرخ عاشورا و جلوهگاه عزم و اراده ملتهای عدالتخواه است.
وی ادامه داد: شرکتکنندگان این مراسم معنوی در سراسر کشور، ضمن تجدید میثاق با آرمانهای والای امام حسین علیهالسلام، با همت جمعآوری کمکهای مردمی، گامی عملی در جهت حمایت از مردم مظلوم و مقاوم غزه برداشته و پیوندی مستحکم میان همه آزادگان جهان برقرار خواهند ساخت.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس افزود: مراسم راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی در سراسر استان فارس در شیراز، ساعت: ۸:۳۰ صبح روز اربعین پنجشنبه ۲۳ مردادماه ۱۴۰۴، با قرائت زیارت عاشورا در میدان امام حسین علیهالسلام آغاز میشود و تا حرم مطهر حضرت احمد بن موسی، شاهچراغ علیهالسلام، ادامه خواهد داشت.
حجت الاسلام ملک مکان تصریح کرد: این برنامه معنوی در سراسر استان نیز برگزار خواهد شد.
نظر شما