به گزارش خبرگزاری مهر، احمد رستگار از آغاز ثبتنام پذیرش در مقطع کارشناسی بدون آزمون (صرفاً بر ساس سوابق تحصیلی) در ۳۵۰ رشته محل دانشگاهی خبر داد و گفت: ثبتنام متقاضیان از امروز ۱۱ شهریور ماه آغاز و تا ۱۵ شهریور ماه ادامه خواهد داشت. داوطلبان میتوانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به انتخاب رشته و تکمیل فرآیند ثبتنام اقدام کنند.
وی با اشاره به گستردگی ظرفیت پذیرش در استان ادامه داد: در این دوره، دانشگاه پیام نور استان فارس در ۳۵۰ رشتهمحل و در ۲۰ مرکز و واحد دانشگاهی پذیرای علاقهمندان به ادامه تحصیل خواهد بود.
سرپرست دانشگاه پیام نور استان فارس با بیان اینکه دانشگاه پیام نور بهعنوان یکی از بزرگترین مراکز آموزش عالی کشور، بستر مناسبی برای توسعه آموزش در سراسر استان فراهم کرده است، افزود: این ظرفیت بالقوه میتواند فرصت ارزشمندی برای داوطلبانی باشد که قصد دارند در کنار اشتغال یا سایر تعهدات شخصی، به ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی بپردازند.
رستگار تصریح کرد: تحصیل در دانشگاه پیام نور با انعطافپذیری آموزشی، تنوع رشتهها و گستره جغرافیایی مراکز، شرایطی فراهم کرده که دانشجویان در اقصی نقاط استان بتوانند بدون دغدغه، مسیر علمی خود را ادامه دهند.
