۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۲۷

۲۷ تن فرآورده غیربهداشتی از چرخه مصرف تهران خارج شد

تهران-مدیرکل دامپزشکی استان تهران از اجرای طرح تشدید نظارت‌های بهداشتی و شرعی ویژه نوروز ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد شریعتی،بعد از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از اجرای طرح تشدید نظارت‌های بهداشتی و شرعی ویژه ماه رمضان و نوروز ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: در جریان این طرح، ۱۰ هزار و ۸۰۲ مورد بازدید انجام و ۲۶ هزار و ۸۱۷ کیلوگرم (۲۶.۸ تن) فرآورده خام دامی غیربهداشتی از چرخه مصرف خارج شد.

شریعتی افزود: در قالب این طرح، ۶۳ اکیپ ثابت و سیار عملیاتی شدند و ضمن انجام بیش از ۱۰ هزار مورد نظارت، نزدیک به ۲ هزار مورد تخلف بهداشتی شناسایی شد.

وی ادامه داد: ۲۷ پرونده تخلف برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شده و همچنین ۱۵ مورد نمونه‌برداری انجام شده است.

مدیرکل دامپزشکی استان تهران با اشاره به نظارت بر کشتارگاه‌های استان تصریح کرد: در مدت اجرای طرح، نظارت بهداشتی بر کشتار ۴ میلیون و ۹۹۳ هزار و ۸۴۸ قطعه طیور، ۱۶ هزار و ۷۸ رأس گاو و گوساله و ۱۳۷ هزار و ۶۱۸ رأس دام سبک انجام شده است.

شریعتی در پایان با قدردانی از تلاش بازرسان، عملکرد مجموعه دامپزشکی استان تهران در اجرای این طرح را مطلوب ارزیابی کرد.

کد مطلب 6792208

