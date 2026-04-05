۲۷ تن فرآورده غیربهداشتی از چرخه مصرف تهران خارج شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد شریعتی،بعد از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از اجرای طرح تشدید نظارت‌های بهداشتی و شرعی ویژه ماه رمضان و نوروز ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: در جریان این طرح، ۱۰ هزار و ۸۰۲ مورد بازدید انجام و ۲۶ هزار و ۸۱۷ کیلوگرم (۲۶.۸ تن) فرآورده خام دامی غیربهداشتی از چرخه مصرف خارج شد.

شریعتی افزود: در قالب این طرح، ۶۳ اکیپ ثابت و سیار عملیاتی شدند و ضمن انجام بیش از ۱۰ هزار مورد نظارت، نزدیک به ۲ هزار مورد تخلف بهداشتی شناسایی شد.

وی ادامه داد: ۲۷ پرونده تخلف برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شده و همچنین ۱۵ مورد نمونه‌برداری انجام شده است.

مدیرکل دامپزشکی استان تهران با اشاره به نظارت بر کشتارگاه‌های استان تصریح کرد: در مدت اجرای طرح، نظارت بهداشتی بر کشتار ۴ میلیون و ۹۹۳ هزار و ۸۴۸ قطعه طیور، ۱۶ هزار و ۷۸ رأس گاو و گوساله و ۱۳۷ هزار و ۶۱۸ رأس دام سبک انجام شده است.

شریعتی در پایان با قدردانی از تلاش بازرسان، عملکرد مجموعه دامپزشکی استان تهران در اجرای این طرح را مطلوب ارزیابی کرد.