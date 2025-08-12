به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی امروز در استان یزد جو نسبتاً پایدار و بیشتر مناطق با احتمال وزش باد شرقی_جنوب شرقی با سرعت ۱۳_۲۰ کیلومتر بر ساعت و در مناطق کویری، کاهش دید به زیر ۵ کیلومتر محتمل است.

بر همین اساس در مناطق شمالی استان هوای نسبتاً خنک‌تر با حداقل دمای شبانه ۲۵ درجه و وزش باد شدید همراه با گردوخاک و کاهش دید و کیفیت هوا، به‌ویژه در ساعات عصر و شب و در مناطق جنوبی استان و گرمای شدید با دمای بیش از ۴۵ درجه و طوفان گردوخاک در برخی نواحی و توصیه به پرهیز از تردد در ساعات اوج گرما (۱۰ تا ۱۶) و مناطق شرقی استان، هوایی پایدار با وزش باد ملایم و کم‌ترین احتمال گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

همچنین در مناطق غربی استان، هوایی پایدار و آرام به همراه وزش باد ملایم و احتمال غبار رقیق در ساعات شب و در مرکز استان و شهر یزد آفتابی غبارآلود، وزش باد تا ۱۵ کیلومتر بر ساعت و کاهش دید محسوس در شب و شاخص UV بالا (تا ۱۳)، خطرناک برای پوست و چشم‌ها دور از انتظار نخواهد بود.

توصیه می‌شود استفاده از ماسک فیلتردار برای بیماران تنفسی و سالمندان و اجتناب از فعالیت‌های طولانی در فضای باز در ساعات گرم روز و همچنین محافظت از پوست و چشم در برابر اشعه UV در ساعات روزانه شود.