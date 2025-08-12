عبور از اوج مصرف برق به معنای پایان ناترازی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، سید سعید میرشریفی ناظر ویژه شرکتهای توزیع برق در پاسخ به این پرسش که آیا مشکلات ناترازی برق با عبور از روز اوج مصرف تابستان ۱۴۰۴ پایان یافته است، گفت: وزارت نیرو در دولت چهاردهم برای جبران ناترازی موجود در صنعت برق دو راهکار اصلی را در پیش گرفته است. نخست، افزایش ظرفیت تولید برق از مسیرهای مختلف ممکن و دوم، مدیریت میزان مصرف در بخشهای گوناگون از طریق اصلاح تعرفهها و اقدامات بهینهسازی مصرف.
وی در همین رابطه ادامه داد: این دو رویکرد همزمان باعث شده است تا تأثیر ناترازی بر تأمین نیاز مصرفی برق کشور به حداقل برسد.
میرشریفی افزود: بر اساس محاسبات دقیق و پیشبینیهای انجامشده، کشورمان از روز اوج نیاز مصرف برق عبور کرده است. این اوج بار در روز هفتم مردادماه سال جاری با رقمی حدود ۷۷ هزار و ۵۰۰ مگاوات ثبت شد که نسبت به سال گذشته سه درصد کاهش نشان میدهد.
به گفته وی، این دستاورد حاصل اقدامات گسترده وزارت نیرو در زمینه بهینهسازی و مدیریت مصرف بوده که ضمن کاهش اوج بار، موجب توزیع متعادلتر مصرف در ساعات غیر اوج نیز شده است.
میرشریفی تصریح کرد: کاهش اوج بار به معنای کاهش کلی مصرف نیست. آمارها نشان میدهد که انرژی مصرفی کشور در سال جاری نسبت به سال گذشته ۴.۵ درصد افزایش یافته است. باید توجه داشت که حدود ۴۵ درصد بار تحمیلی به شبکه برق کشور ناشی از فعالیت سیستمهای سرمایشی است، بنابراین دما و رطوبت هوا به طور مستقیم بر پایداری شبکه اثرگذارند. بر اساس پیشبینیها، متوسط دمای کشور در هفته جاری و هفته آینده حدود ۲ درجه سانتیگراد کمتر از هفته پیش خواهد بود و این موضوع میتواند به کاهش فشار بر شبکه برق کمک کند.
وی گفت: با این حال، پاسخ به پرسش اصلی که آیا مشکل ناترازی برق پایان یافته است، چندان ساده نیست. هرچند کاهش دما و عبور از اوج بار، نویدبخش کاهش فشار بر شبکه است، اما نباید از سایر عوامل مؤثر غافل شد.
ناظر ویژه شرکتهای توزیع برق کشور افزود: در سال آبی جاری، به دلیل کاهش شدید نزولات جوی، ذخایر آبی کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۰ درصد کاهش یافته است. این موضوع سبب
شده ظرفیت تولید برقآبی به حداکثر حدود ۷ هزار مگاوات محدود شود و این ظرفیت نیز تنها در مدت کوتاهی قابل استفاده باشد.
میرشریفی تصریح کرد: بر اساس برنامهریزیها و شرایط موجود، از ۱۲ مردادماه یعنی پنج روز پس از ثبت پیک بار، تا ۱۱ شهریورماه، ظرفیت تولید برقآبی کشور حدود ۷۰ درصد دیگر نیز کاهش خواهد یافت. به این ترتیب، در عمل سهم قابل توجهی از تولید برقآبی از مدار خارج میشود. این وضعیت، حتی با وجود کاهش نسبی دما، ناترازی بین تولید و مصرف را از بین نخواهد برد و چه بسا شرایط حفظ پایداری شبکه در این بازه زمانی سختتر هم بشود.
وی گفت: بنابراین، تداوم همراهی مردم در مصرف بهینه برق، شرط اصلی عبور موفق از این مقطع حساس است. کاهش استفاده غیرضروری از وسایل پرمصرف، تنظیم دمای کولرها بر روی حد بهینه و جابهجایی مصرف به ساعات غیر اوج، از جمله اقداماتی است که میتواند کمک شایانی به پایداری شبکه کند.
ناظر ویژه شرکتهای توزیع برق کشور تصریح کرد: صنعت برق کشور در حال حاضر با مدیریت دقیق منابع و ظرفیتهای تولید و توزیع در تلاش است تا ناترازی را به حداقل برساند، اما نقش مردم در این فرآیند بیبدیل است. همکاری عمومی میتواند ضامن تداوم تأمین برق مطمئن و پایدار برای همه مشترکان در روزهای باقیمانده از تابستان باشد.
