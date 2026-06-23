فرشاد ابراهیمپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کشور در حال عبور از شرایطی است که بیش از هر زمان دیگری نیازمند همافزایی میان دولت، بخش خصوصی و مردم برای استفاده بهینه از منابع و ظرفیتهای موجود هستیم.
وی افزود: با افزایش دمای هوا و رشد مصرف برق در بخشهای مختلف، مدیریت مصرف انرژی به یک راهبرد مهم برای جلوگیری از فشار بر شبکههای تأمین و تداوم فعالیتهای تولیدی و صنعتی تبدیل شده است.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هر میزان که مصرف انرژی در بخشهای غیرضروری کاهش یابد، امکان تأمین پایدار انرژی برای صنایع، مراکز خدماتی و بخشهای مولد اقتصاد بیشتر خواهد شد و این موضوع به حفظ اشتغال و تداوم چرخه تولید کمک میکند.
ابراهیمپور تأکید کرد: مدیریت مصرف به معنای کاهش رفاه مردم نیست بلکه به معنای افزایش بهرهوری و استفاده مسئولانه از منابعی است که در اختیار همه نسلها قرار دارد.
نماینده مردم ایذه، باغملک، صیدون و دزپارت در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که مشارکت آگاهانه مردم در مدیریت مصرف انرژی، یکی از مؤثرترین ابزارها برای عبور از دورههای فشار بر زیرساختها و حفظ پایداری اقتصادی است.
وی افزود: امروز صرفهجویی در مصرف آب و برق بیش از آنکه یک توصیه فردی باشد یک مسئولیت اجتماعی در راستای حمایت از تولید، حفظ منابع ملی و افزایش کارآمدی اقتصاد کشور محسوب میشود
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