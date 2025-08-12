اجرای سراسری سامانه ایزیران؛ گمرک زمینی و دریایی جدید تاسیس می شود

فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: علاوه بر سامانه امور گمرکی، سامانهای تحت عنوان «ایزیران» در گمرک غرب راهاندازی شده است که بهصورت کامل باید اطلاعات خود را از سامانه جامع تجارت دریافت کند. بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تمامی تغییرات و ویرایشهایی که صاحبان کالا در سامانه ایزیران اعمال میکنند، باید از طریق یک سرویس رفت و برگشت با سامانه جامع تجارت تبادل شود.
وی افزود: طبق این قانون، سامانه جامع تجارت موظف است از تمام سامانههای مرتبط در کشور از جمله سامانههای وزارت راه و سامانههای گمرکی پشتیبانی و اطلاعات لازم را ارائه کند. همچنین، تمام اطلاعات گمرک نیز با راهاندازی سامانه ایزیران که هماکنون به صورت پایلوت در گمرک غرب فعال است، در این بستر قرار میگیرد.
عسگری ادامه داد: اجرای پایلوت این سامانه از آبان و آذر سال گذشته آغاز شده و تاکنون چهار تا پنج ماه از فعالیت آن میگذرد.
وی با اشاره به برخی مشکلات موجود بین سامانه جامع تجارت و سامانه ایزیران گفت: در صورت رفع این مشکلات و افزایش سرعت و پشتیبانی سامانه جامع، این طرح در سراسر کشور اجرا خواهد شد.
رئیس کل گمرک ایران تصریح کرد: برنامهریزی شده است تا در ادامه، یک گمرک زمینی بزرگ و یک گمرک دریایی نیز راهاندازی شود که امیدواریم با بهبود شرایط، این پروژهها به نتیجه برسند.
