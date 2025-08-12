۱۵۰ هزار خودرو در مهران پارک شده است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی صبح سه شنبه دیدار با امیر سرتیپ محمد محمودی معاون اجرایی قرارگاه ارتش اظهار کرد: قدردان زحمت نیروهای مسلح و ارتش هستیم، خدماتی که ارائه میشود قابل تقدیر است.
وی عنوان کرد: در یک بازه پنج روز ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر تردد داشته است.
استاندار ایلام بیان کرد: در طول سال ۸ میلیون تردد از استان ایلام و مهران صورت میگیرد.
وی افزود: زائران با امنیت کامل تردد میکنند.
وی ادامه داد: ۱۵۰ هزار خودرو در شهر مهران پارک شده و روزانه ۱۵۰۰ اتوبوس برون شهری زائران را به استانهای دیگر منتقل میکنند.
