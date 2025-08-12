تردد از مرز مهران به ۲ میلیون و ۳۷۰ هزار نفر رسید

احمد کرمی، در گفتگو با خبرنگار مهر، آخرین وضعیت تردد زائران اربعین حسینی در مرز مهران را تشریح کرد.

وی با اشاره به اینکه مرز مهران نزدیک‌ترین و پرترددترین مرز به عتبات عالیات است، اظهار داشت: این روزها شاهد عبور و مرور باشکوه زوار برای شرکت در راهپیمایی اربعین هستیم.

کرمی عنوان کرد؛ موج رفت زوار در حال تبدیل شدن به موج برگشت است و در ۵ روز متوالی از ۱۶ تا ۲۰ مرداد، تردد بالای ۲۰۰ هزار نفر در شبانه‌روز به ثبت رسیده است.

استاندار ایلام اضافه کرد: همچنین در دو روز، رکوردهای ۲۵۳ هزار نفر و ۲۷۰ هزار نفر در مرز مهران ثبت شده که نشان‌دهنده پشتیبانی درست از این جمعیت بالا توسط دستگاه‌ها، مردم و مواکب است.

استاندار ایلام با بیان اینکه امروز سه‌شنبه ۲۱ مرداد ماه، از بامداد تا ساعت ۹ صبح ۸۸ هزار نفر از مرز تردد کرده‌اند، افزود: از ابتدای ماه صفر تاکنون بالغ بر ۲ میلیون و ۳۷۰ هزار نفر از مرز مهران تردد داشته‌اند.

وی به تمهیدات لازم برای بازگشت زوار اشاره کرد و گفت که روزانه در پایانه برکت بالای ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰ اتوبوس کار جابجایی و انتقال مسافران به استان‌های مقصد را انجام می‌دهند.

کرمی همچنین به مرکز مانیتورینگ استانداری اشاره کرد که لحظه‌ای فرآیند خدمت‌رسانی در پایانه شهید سلیمانی برکت، پارکینگ اربعین و مبادی ورودی و خروجی به مرز را پایش می‌کند.

استاندار ایلام به پارک ۱۵۰ هزار خودرو در شهر مهران و تردد روان و آرام مردم اشاره کرد و گفت: بیش از ۶۲ دستگاه اتوبوس درون‌شهری و روزانه بالای ۱۰۰۰ دستگاه اتوبوس بین‌شهری در مهران و کمربندی‌ها تردد می‌کنند.

وی همچنین به استقرار غرفه‌های صنایع دستی در پایانه برکت و ساماندهی دستفروشان برای کمک به معیشت مردم اشاره کرد و از عدم ممنوعیت تردد برای خودروهای پلاک ۹۸ تا پایان مراسم خبر داد.

کرمی در پایان با اشاره به احتمال پیک رفت در روزهای آینده، به خصوص عصر چهارشنبه، به دلیل تفاوت در روز اربعین بین ایران و عراق، از آمادگی کامل برای مدیریت ورود و خروج جمعیت خبر داد.

وی پیش‌بینی کرد که اوج بازگشت زوار به کشور در تاریخ ۲۳ تا ۲۵ مرداد ماه خواهد بود.