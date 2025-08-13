جزئیات انهدام باند اراذل مسلح با ۷ سابقه شرارت در شرق تهران+ فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر، عملیات گسترده‌ای برای پاکسازی محله‌های تهران از اراذل و اوباش مسلح و سابقه‌دار انجام شد که منجر به دستگیری گروهی ۴ نفره در شرق تهران شد. این افراد سال‌ها با خشونت، تخریب و تهدید امنیت شهروندان را مختل کرده بودند.

سرهنگ سعید راستی، معاون مبارزه با شرارت پلیس امنیت عمومی فراجا درباره این موضوع گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ و همزمان با صدور دستور سردار رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، و با هدایت و پیگیری سردار مجید فیض جعفری، رئیس پلیس امنیت عمومی فراجا، عملیات مبارزه و برخورد قاطعانه با اراذل و اوباش آغاز شده است.

وی همچنین از دستگیری باندی خبر داد که طی چندین سال مرتکب شرارت، تخریب اموال عمومی و تعرض به شهروندان شده بودند.

اسفندیار؛ سابقه‌دار با ۷ پرونده شرارت و قمه‌کشی

اسفندیار ۲۸ ساله، سابقه دار با ۷ پرونده قبلی شرارت و بیش از ۴ سال و نیم حبس، همراه برادر ۲۴ ساله‌اش منوچهر که ۵ سابقه شرارت و درگیری داشت، به همراه ۲ دو نفر دیگر از جمله شهرام که در عملیات اخیر گلوله خورده و ویلچرنشین شده است، باندی ۴ نفره تشکیل دادند. این گروه فعالیت‌های متعددی از جمله ضرب و شتم، تهدید، تخریب اموال و سرقت داشته‌اند.

سلاح‌های جنگی در دستان اراذل؛ تهدید امنیت محله

سرهنگ راستی در تشریح پرونده گفت: این افراد با قمه، شمشیر و سلاح گرم به محله‌های شرق تهران هجوم آورده و باعث رعب و وحشت مردم شده‌اند. آنها اقدام به تخریب خودروها، آسیب رساندن به شهروندان، سرقت و ایجاد ناامنی کرده‌اند.

اعترافات تکان‌دهنده؛ پول درآوردن از زور و تهدید

اسفندیار در بازجویی‌ها اظهار داشت: من ۷ مورد سابقه دارم، برای جرایم مختلف. با برادرم و شهرام و نفر چهارمی که به طوفان معروف است، باند تشکیل دادیم. کارمان این بود که افراد را تهدید کنیم، ضرب و شتم کنیم و پول بگیریم. شهرام و برادرم هم اعتراف کرده‌اند. ما از زندان با هم آشنا شدیم و بعد از آزاد شدن دوباره به هم پیوستیم.

روایت مصدومان و شاکیان؛ شرح ضرب و شتم و تخریب اموال

یکی از شاکیان گفت: در تهران، خیابان پنجم نیرو هوایی، فلکه دوم نیروهوایی بودیم که این افراد با قمه و شمشیر حمله کردند. ماشینم را خرد کردند، من و خانواده‌ام ترسیده و فرار کردیم. پسرخاله ام از ناحیه دست و سر زخمی شد و چند بخیه زد.

شاکی دیگری گفت: دستم را زدند، گوشی و ساعت را از من گرفتند. این چند نفر متهم همه آنجا بودند و حمله کردند. حتی موتور من را تخریب کردند.

تعقیب و گریز؛ عملیات پلیس تا دستگیری نهایی

با پیگیری‌های چندماهه، نیروهای پلیس امنیت عمومی موفق شدند مخفیگاه متهمان را شناسایی کنند. با هماهنگی مقام قضائی، در عملیاتی غافلگیرانه متهمان بازداشت شدند. در بازرسی از محل، سلاح گرم شامل کلاشینکف، کلت کمری، فشنگ جنگی و سلاح سرد کشف شد.

پلیس هشدار می‌دهد؛ دیگر جایی برای اراذل نیست!

سرهنگ راستی هشدار داد: پلیس با هر گونه ناامنی و شرارت به شدت برخورد خواهد کرد. اراذل و اوباش ۲ راه بیشتر ندارند؛ یا توبه کنند و به جامعه برگردند یا در برابر قانون پاسخگو باشند. هیچ نقطه‌ای امن برای آنان وجود ندارد.