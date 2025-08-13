به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ صادق ضرونی، سرکلانتر چهارم پلیس پیشگیری پایتخت بیان کرد: در پی گزارش مبنی بر وقوع یک فقره سرقت کابل برق اماکن دولتی، مأموران عملیات کلانتری ۱۲۶ تهرانپارس دستگیری عامل یا عوامل این سرقت را در دستور کار خود قرار داد.

سرهنگ ضرونی در ادامه افزود: در پی گشت زنی‌های هدفمند مأموران کلانتری ۱۲۶ تهرانپارس در محلی که سرقت در آنجا رخ داده بود به دستور ریاست کلانتری گشت‌های هدفمند را آغاز نمودند و مستندات جهت شناسایی سارق یا سارقین جمع آوری کردند. نیروهای مستقر در محل پس از مشکوک شدن به یک نفر طی یک عملیات فنی و واکنش سریع موفق به دستگیری سارق در حال ارتکاب به جرم بعدی شدند.

سرکلانتر چهارم پلیس پیشگیری پایتخت بیان کرد: سارق به همراه اموال مسروقه به کلانتری منتقل شد. پس از بازجویی و بررسی‌های تکمیلی سارق به ۱۰ فقره سرقت کابل اعتراف کرده و با تکمیل پرونده، سارق در اختیار پلیس آگاهی قرار گرفت.

سرهنگ ضرونی به شهروندان توصیه کرد: شهروندان محترم در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک در اماکن عمومی نسبت به آن حساسیت نشان داده و سریعاً مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.