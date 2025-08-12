  1. استانها
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۰۶

نوسانات حرارتی در تهران از ۲۸ تا ۴۲ درجه در هفته جاری

تهران- اداره کل هواشناسی اعلام کرد:طی پنج روز آینده، ورامین گرم‌ترین (۴۲ درجه) و آبعلی خنک‌ترین (۲۸ درجه) نقاط استان تهران خواهند بود؛ وزش باد و افزایش ابر در ساعات بعدازظهر پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام کرد: بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده وضعیت جوی استان تهران به صورت آسمان صاف تا قسمتی ابری در ساعات بعدازظهر همراه با افزایش وزش باد و افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود.

همچنین پیرو هشدار شماره ۳۰ سطح زرد مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۷، در نیمه جنوبی و بخش‌های غربی استان گاهی وزش باد نسبتاً شدید، خیزش گرد و خاک یا انتقال گرد و خاک از استان‌های مجاور، کاهش کیفیت هوا و کاهش دید مورد انتظار است.

شایان ذکر است که طی روزهای آینده در بخش‌های شمالی استان تهران، به ویژه در دامنه‌ها و ارتفاعات، در ساعات بعدازظهر و شب افزایش ابر، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی و در برخی نقاط بارش تگرگ دور از انتظار نخواهد بود.

از نظر دمایی، ورامین در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه با دمای ۴۲ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان تهران خواهد بود و آبعلی در روزهای پنج‌شنبه و جمعه با دمای ۲۸ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقطه استان پیش‌بینی می‌شود.

اداره کل هواشناسی استان تهران از شهروندان درخواست می‌کند نکات ایمنی لازم را مدنظر قرار دهند.

