هواشناسی اصفهان هشدار سطح زرد صادر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر می‌شود که رخداد پدیده‌ای جوی ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی ایجاد کند. هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.

بر همین اساس اداره کل هواشناسی استان اصفهان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد که به دلیل افزایش گرادیان فشاری (سرعت وزش باد) از شامگاه فردا چهارشنبه تا اواخر وقت شنبه (۲۲ تا ۲۵ مرداد) وزش باد به نسبت شدید تا شدید در مناطق شمال، شرق و مرکزی استان از جمله آران و بیدگل، اردستان، انارک، بادرود، چوپانان، خور و بیابانک، برخوار (دولت‌آباد)، فرودگاه اصفهان، کاشان، کوهپایه، مهاباد، نائین، نطنز، هرند، ورزنه، زواره، اصفهان و نجف‌آباد پیش‌بینی می‌شود.

بنا بر اعلام اداره هواشناسی اصفهان، این شرایط در نواحی مستعد همراه با گردوخاک، کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا خواهد بود و احتمال وقوع تندباد لحظه‌ای با گردوخاک در ساعات عصر و شب وجود دارد.

هواشناسی اصفهان اعلام کرده که این پدیده ممکن است باعث کاهش کیفیت هوا به دلیل افزایش غلظت آلاینده‌ها، سقوط اشیا از ارتفاعات، شکستن نهال‌ها و درختان فرسوده، آسیب به سازه‌های موقت و تأسیسات سبک و اختلال در ناوگان حمل‌ونقل به دلیل کاهش دید شود.

هواشناسی اصفهان توصیه کرده است که شهروندان در ترددها به‌ویژه در مسیرهای بین‌شهری احتیاط کرده و افراد مبتلا به بیماری‌های تنفسی، سالخوردگان و کودکان از حضور در فضای باز خودداری کنند.

هواشناسی اصفهان همچنین بر لزوم خودداری از توقف و پارک خودرو در نزدیکی درختان فرسوده و ساختمان‌های نیمه‌کاره و اطمینان از استحکام سازه‌های موقت مانند تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها تاکید کرده است.