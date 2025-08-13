هشدار افزایش شدید گرمای هوا از هفته آینده؛ رگبار باران در ۹ استان

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تا روز جمعه (۲۴ مرداد) در استان‌های ساحلی دریای خزر، اردبیل، برخی نقاط آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، خراسان شمالی، ارتفاعات زنجان، قزوین، البرز، تهران و سمنان، به‌ویژه در ساعات بعدازظهر و شب، افزایش ابر، رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود. همچنین در برخی مناطق نیز احتمال وقوع گرد و خاک وجود دارد.

وی افزود: این شرایط امروز (چهارشنبه، ۲۲ مرداد) در ارتفاعات زاگرس مرکزی و جنوبی، ارتفاعات هرمزگان و جنوب استان‌های کرمان، فارس و سیستان و بلوچستان نیز رخ خواهد داد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با اشاره به وضعیت سایر مناطق کشور گفت: طی پنج روز آینده در نیمه شرقی، مناطق مرکزی، جنوب و جنوب غرب کشور و همچنین دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی، در برخی ساعات وزش باد شدید و پدیده گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

وی از کاهش نسبی دما در نوار شمالی کشور از روز پنجشنبه (۲۳ مردادماه) تا اوایل هفته آینده خبر داد.

به گفته این مقام مسئول؛ از نیمه دوم هفته آینده مجدداً شاهد افزایش دما در اغلب مناطق کشور، به‌ویژه در نیمه غربی و شمالی خواهیم بود.

ضیائیان در خصوص پیش‌بینی وضعیت جوی تهران اظهار کرد: آسمان تهران امروز (۲۲ مرداد) صاف، همراه با افزایش باد در بعدازظهر و گاهی وزش باد شدید خواهد بود و دما بین حداقل ۲۸ و حداکثر ۳۸ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود.