به گزارش خبرنگار مهر، ادارهکل هواشناسی استان تهران اعلام کرد: بر اساس بررسی و واکاوی الگوهای همدیدی و نقشههای پیشیابی، طی پنج روز آینده آسمان استان عمدتاً صاف تا کمی ابری پیشبینی میشود که در ساعات بعدازظهر با افزایش وزش باد همراه خواهد بود.
بر همین اساس، در برخی ساعات بهویژه عصر و شب در بخشهای جنوبی و غربی استان، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید دور از انتظار نیست و در مواردی میتواند با خیزش گرد و خاک محلی یا انتقال گرد و غبار از استانهای همجوار همراه باشد، این شرایط احتمال کاهش کیفیت هوا و کاهش موقت دید افقی را به دنبال خواهد داشت.
اداره کل هواشناسی استان تهران همچنین اعلام کرد: در ارتفاعات استان، بهویژه نواحی بالادست ارتفاعات شرقی، در ساعات بعدازظهر افزایش ابر و در برخی نقاط بارش پراکنده پیشبینی میشود.
براساس این گزارش، جنوب شرق استان تهران با دمای ۳۹ درجه سانتیگراد بهعنوان گرمترین نقطه استان تهران و شهر آبعلی با دمای ۲۶ درجه سانتیگراد بهعنوان خنکترین نقطه استان طی پنج روز آینده پیشبینی میشود.
