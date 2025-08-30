  1. استانها
  2. تهران
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۷:۰۵

تهران خنک‌تر می‌شود؛ ثبت ۳۹ درجه در جنوب شرق و ۲۶ درجه در آبعلی

تهران خنک‌تر می‌شود؛ ثبت ۳۹ درجه در جنوب شرق و ۲۶ درجه در آبعلی

تهران- اداره کل هواشناسی استان تهران از کاهش نسبی دما خبر داد؛ جنوب شرق استان با ۳۹ درجه گرم‌ترین و آبعلی با ۲۶ درجه خنک‌ترین نقطه طی روزهای آینده خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره‌کل هواشناسی استان تهران اعلام کرد: بر اساس بررسی و واکاوی الگوهای همدیدی و نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده آسمان استان عمدتاً صاف تا کمی ابری پیش‌بینی می‌شود که در ساعات بعدازظهر با افزایش وزش باد همراه خواهد بود.

بر همین اساس، در برخی ساعات به‌ویژه عصر و شب در بخش‌های جنوبی و غربی استان، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید دور از انتظار نیست و در مواردی می‌تواند با خیزش گرد و خاک محلی یا انتقال گرد و غبار از استان‌های همجوار همراه باشد، این شرایط احتمال کاهش کیفیت هوا و کاهش موقت دید افقی را به دنبال خواهد داشت.

اداره کل هواشناسی استان تهران همچنین اعلام کرد: در ارتفاعات استان، به‌ویژه نواحی بالادست ارتفاعات شرقی، در ساعات بعدازظهر افزایش ابر و در برخی نقاط بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

براساس این گزارش، جنوب شرق استان تهران با دمای ۳۹ درجه سانتی‌گراد به‌عنوان گرم‌ترین نقطه استان تهران و شهر آبعلی با دمای ۲۶ درجه سانتی‌گراد به‌عنوان خنک‌ترین نقطه استان طی پنج روز آینده پیش‌بینی می‌شود.

کد خبر 6574112

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها