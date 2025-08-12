برق ۱۱ هزار و ۶۹۹ مشترک تجاری پرمصرف در هرمزگان محدود شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ساعدپناه، با اشاره به مصرف سههزار و ۱۰۰ مگاواتی برق در استان هرمزگان، اظهار کرد: صنایع بزرگ هرمزگان حدود یکهزار و ۲۰۰ مگاوات از این میزان انرژی را مصرف میکنند.
وی بیان کرد: میانگین مصرف بهینه در استانهای گرمسیری همچون هرمزگان ۷.۸ درصد است که در مقایسه با استانهای خنکتر (۲۰ درصد) نشاندهنده نیاز به مدیریت بیشتر مصرف است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان با اشاره به اینکه شنبه یازدهم مردادماه جاری با مصرف سههزار مگاوات برق در استان رکورد جدیدی ثبت شد، از شهروندان خواست با مدیریت در ساعتهای اوج مصرف، بین ساعت ۱۱ تا ۱۶ و ۲۰ تا ۲۳ به پایدار ماندن شبکه توزیع برق و کاهش خاموشیها در استان کمک کنند.
