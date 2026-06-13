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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۶

آغاز طرح محدودسازی مشترکان پرمصرف برق در هرمزگان

آغاز طرح محدودسازی مشترکان پرمصرف برق در هرمزگان

بندرعباس - مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان از آغاز اجرای طرح محدودسازی مشترکان پرمصرف خانگی و تجاری خبر داد و گفت: در صورت عبور از الگوهای تعیین‌شده، قطع برق به‌صورت مرحله‌ای اعمال خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ساعدپناه مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان در تشریح جزئیات این طرح، اظهار کرد: مشترکان پرمصرف موظف هستند در بازه زمانی ساعت ۱۰ صبح تا ۲۲ مصرف برق خود را مدیریت کنند، در غیر این صورت با محدودیت و قطع برق مواجه خواهند شد.

وی افزود: بر اساس این طرح مشترکان خانگی دارای کنتور تک‌فاز در صورت عبور از مصرف لحظه‌ای ۵ کیلووات و مشترکان دارای کنتور سه‌فاز در صورت عبور از ۷.۵ کیلووات با قطع برق مواجه می‌شوند.

ساعدپناه همچنین با اشاره به مشترکان تجاری، گفت: این دسته از مشترکان باید مصرف برق خود را حداقل ۲۰ درصد نسبت به مصرف سال ۱۴۰۳ کاهش دهند و در غیر این صورت مشمول محدودیت خواهند شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان، تصریح کرد: در مرحله نخست در صورت عبور از سقف مصرف تعیین‌شده برق مشترکان به مدت ۳۰ دقیقه قطع می‌شود و در صورت تداوم مصرف غیرمجاز این قطعی به یک ساعت افزایش خواهد یافت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مشترکان می‌توانند برای اطلاع از وضعیت خاموشی‌ها و دریافت اطلاعات مرتبط از طریق کد دستوری #۰۷۶۵۰۰ اقدام کنند.

کد مطلب 6858857

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