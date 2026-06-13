آغاز طرح محدودسازی مشترکان پرمصرف برق در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ساعدپناه مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان در تشریح جزئیات این طرح، اظهار کرد: مشترکان پرمصرف موظف هستند در بازه زمانی ساعت ۱۰ صبح تا ۲۲ مصرف برق خود را مدیریت کنند، در غیر این صورت با محدودیت و قطع برق مواجه خواهند شد.

وی افزود: بر اساس این طرح مشترکان خانگی دارای کنتور تک‌فاز در صورت عبور از مصرف لحظه‌ای ۵ کیلووات و مشترکان دارای کنتور سه‌فاز در صورت عبور از ۷.۵ کیلووات با قطع برق مواجه می‌شوند.

ساعدپناه همچنین با اشاره به مشترکان تجاری، گفت: این دسته از مشترکان باید مصرف برق خود را حداقل ۲۰ درصد نسبت به مصرف سال ۱۴۰۳ کاهش دهند و در غیر این صورت مشمول محدودیت خواهند شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان، تصریح کرد: در مرحله نخست در صورت عبور از سقف مصرف تعیین‌شده برق مشترکان به مدت ۳۰ دقیقه قطع می‌شود و در صورت تداوم مصرف غیرمجاز این قطعی به یک ساعت افزایش خواهد یافت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مشترکان می‌توانند برای اطلاع از وضعیت خاموشی‌ها و دریافت اطلاعات مرتبط از طریق کد دستوری #۰۷۶۵۰۰ اقدام کنند.