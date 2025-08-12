  1. استانها
عضویت ۲۵۰ دامغانی در صندوق اعتباری خرد حمایت از زنان

دامغان- رئیس اداره جهاد کشاورزی دامغان از عضویت ۲۵۰ نفر در صندوق اعتباری خرد زنان روستایی دامغان خبر داد و گفت: هدف این صندوق توانمند سازی زنان روستایی است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل شوکت آبادی صبح سه شنبه در بازدید مشاور اقتصادی دفتر توسعه کشاورزی زنان روستایی از فعالیت زنان روستایی دامغان با بیان اینکه هشت صندوق اعتباری خرد زنان روستایی در این شهرستان فعال است، ابراز داشت: این صندوق‌ها به توانمند سازی زنان روستایی کمک می‌کند.

وی با بیان اینکه بهبود وضعیت اشتغال در روستاها مهمترین هدف این صندوق‌ها است، افزود: این صندوق‌ها مشاغل خانگی، تولیدات خانگی، صنایع دستی، دام و طیور، کشاورزی و گیاهان را تحت پوشش دارند.

رئیس اداره جهاد کشاورزی دامغان با بیان اینکه ۲۵۰ نفر عضو این صندوق در روستاهای شهرستان شدند، ابراز داشت: وجود این صندوق‌ها به بهبود رونق اقتصادی در روستاها منتهی می‌شود.

شوکت آبادی در ادامه تصریح کرد: سایت الگویی کشت گیاهان دارویی صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی تویه دروار از پایلوت پیشنهادی در دامغان است.

وی افزود: در دامغان می‌کوشیم تا با توانمند سازی و ایجاد اشتغال در روستاها بتوانیم ضمن ایجاد رونق اقتصادی به ماندگاری مردم و تشویق سرمایه گذاران برای ایجاد واحدهای مرتبط با پسته کمک کنیم.

