قتل خشونت بار دختر ۷ ساله در شاهرود؛ نامادری دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی صبح سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی شاهرود بابیان اینکه تیرماه سال جاری وقوع مرگ مشکوک دختر هفت ساله در یکی از محلات شاهرود به فوریت‌های پلیسی گزارش شد، ابراز داشت: بلافاصله اقدامات تحقیقاتی در دستور کار قرار گرفت.

وی با بیان اینکه اظهارات نامادری مبنی بر سقوط دختر بچه بود، افزود: پلیس تمام جوانب را مد نظر قرار داد و به بررسی بیشتر ابعاد مختلف پرونده پرداخت.

فرمانده انتظامی شاهرود با بابیان اینکه نامادری تحت نظر قرار گرفت، ابراز داشت: پس از گذشت یک ماه در پی اقدامات فنی و بازجویی سرانجام این نامادری سنگدل لب به اعتراف گشود.

شائینی از برملا شدن راز پرونده خبر داد و تصریح کرد: قاتل انگیزه خود را جر و بحث لفظی با مقتول اعلام کرده است.

وی با بیان اینکه این نامادری با ضرب و جرح باعث مرگ این کودک شده است، افزود: این قاتل ۲۵ ساله دستگیر و پرونده او به مقامات قضائی معرفی شد.