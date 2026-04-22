دستگیری قاتل جوان در کمتر از ۳۰ روز؛ عملیات پلیسی در روستاهای شاهرود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی شاهرود از وقوع قتل مرد جوان ۲۷ ساله اوایل فروردین ماه سال جاری با سلاح جنگی در شاهرود خبر داد و بیان کرد: بلافاصله تیم کارآگاهی تشکیل و موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه قتل خارج شهر رخ داده بود، ادامه داد: شواهد حاکی از متواری شدن قاتل پس از ارتکاب جرم بود.

فرمانده انتظامی شاهرود با تاکید بر انجام تحقیقات گسترده میدانی در محل جرم، اظهار داشت: سرانجام سرنخ رد پای قاتل مورد شناسایی قرار گرفت.

شائینی با اشاره به اینکه قاتل در یکی از روستاهای اطراف شاهرود مخفی شده بود، تصریح کرد: کمتر از یک ماه این قاتل شناسایی و دستگیر و از او سلاح جنگی کشف شد.

وی ادامه داد: قاتل ۲۲ ساله در بازجویی به جرم خود اقرار و انگیزه خود را اختلافات شخصی با مقتول اعلام کرد که در پی آن متهم به مراجع قضایی معرفی شد.