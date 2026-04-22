  1. استانها
  2. سمنان
۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۳۳

دستگیری قاتل جوان در کمتر از ۳۰ روز؛ عملیات پلیسی در روستاهای شاهرود

شاهرود- فرمانده انتظامی شاهرود از دستگیری قاتل جوان در شاهرود خبر داد که فروردین‌ماه امسال با استفاده از سلاح جنگی مرتکب قتل شده بود و گفت: این متهم کمتر از یک ماه دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی شاهرود از وقوع قتل مرد جوان ۲۷ ساله اوایل فروردین ماه سال جاری با سلاح جنگی در شاهرود خبر داد و بیان کرد: بلافاصله تیم کارآگاهی تشکیل و موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه قتل خارج شهر رخ داده بود، ادامه داد: شواهد حاکی از متواری شدن قاتل پس از ارتکاب جرم بود.

فرمانده انتظامی شاهرود با تاکید بر انجام تحقیقات گسترده میدانی در محل جرم، اظهار داشت: سرانجام سرنخ رد پای قاتل مورد شناسایی قرار گرفت.

شائینی با اشاره به اینکه قاتل در یکی از روستاهای اطراف شاهرود مخفی شده بود، تصریح کرد: کمتر از یک ماه این قاتل شناسایی و دستگیر و از او سلاح جنگی کشف شد.

وی ادامه داد: قاتل ۲۲ ساله در بازجویی به جرم خود اقرار و انگیزه خود را اختلافات شخصی با مقتول اعلام کرد که در پی آن متهم به مراجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6808207

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها