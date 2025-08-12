  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۲۸

اعلام اسامی تعدادی از راه‌یافتگان به مرحله نهایی جشنواره موسیقی جوان

راه‌یافتگان به مرحله نهایی هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان در تعدادی از سازهای بخش موسیقی دستگاهی و کلاسیک غربی از سوی دبیرخانه اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، دبیرخانه هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان پس از پایان کار داوری مرحله مقدماتی در بخش‌های موسیقی دستگاهی؛ سازهای دف، کمانچه، تار، سه‌تار، نی، تنبک و در بخش موسیقی کلاسیک غربی؛ سازهای ویلنسل، ریکوردر، فلوت، کلارینت، ترومبون، هورن، ترومپت و پیانو، اسامی راه‌یافتگان را اعلام کرد.

اسامی راه‌یافتگان دیگر بخش‌ها نیز پس از پایان داوری‌ها از سوی دبیرخانه به زودی اطلاع‌رسانی می‌شود.

اسامی برگزیدگان بخش‌های آهنگسازی، پیانوی ایرانی و ویُلن ایرانی به‌دلیل تک‌مرحله‌ای‌بودنِ آن در اختتامیه هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان هم‌زمان با سایر بخش‌ها اعلام می‌شود.

هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان به دبیری حمیدرضا اردلان توسط انجمن موسیقی ایران با حمایت دفتر موسیقیِ معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود و تاریخ دقیق و محل برگزاری مرحله دوم متعاقباً اعلام می‌شود.

جهت مشاهده اسامی راه‌یافتگان بخش نهایی هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان اینجا کلیک کنید.

کد خبر 6558272
آزاده فضلی

