۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۳۲

اربعین؛ امتداد نهضت حسینی تا قله اقتدار اسلامی است

اربعین؛ امتداد نهضت حسینی تا قله اقتدار اسلامی است

غفاری مازنی با تأکید بر جایگاه ممتاز اربعین در روایات اهل‌بیت(ع)، این حرکت را ادامه راه حضرت زینب(س) و امام سجاد(ع) در مسیر دستیابی به اقتدار اسلامی توصیف کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، حجت‌الاسلام حسین غفاری مازنی، نماینده طلاب و فضای حوزه علمیه مازندران، در همایش «اربعین، معنویت و اقتدار اسلامی» با ارائه مقاله‌ای درباره واقعه اربعین، این رویداد را از برجسته‌ترین و بی‌نظیرترین جلوه‌های فرهنگ و تاریخ حسینی در مقایسه با فرهنگ نبوی و علوی دانست.

وی با اشاره به جایگاه والای اربعین در آموزه‌های دینی و روایات اهل‌بیت (ع) تصریح کرد: شهادت سیدالشهدا (ع) با شهادت دیگر شهدای الهی تفاوتی اساسی دارد، چرا که قیام ایشان با شهادت پایان نیافت و به دست خلف صالح ادامه پیدا کرد.

حجت‌الاسلام غفاری با یادآوری حرکت حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع) پس از واقعه کربلا، حرکت اربعین را در تداوم همان مسیر دانست و اظهار کرد: نقطه نهایی این واقعه، دستیابی به «اقتدار اسلامی» است و به همین دلیل زیارت اربعین در روایات به‌طور ویژه و مؤکد توصیه شده است.

