اربعین؛ امتداد نهضت حسینی تا قله اقتدار اسلامی است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، حجت‌الاسلام حسین غفاری مازنی، نماینده طلاب و فضای حوزه علمیه مازندران، در همایش «اربعین، معنویت و اقتدار اسلامی» با ارائه مقاله‌ای درباره واقعه اربعین، این رویداد را از برجسته‌ترین و بی‌نظیرترین جلوه‌های فرهنگ و تاریخ حسینی در مقایسه با فرهنگ نبوی و علوی دانست.

وی با اشاره به جایگاه والای اربعین در آموزه‌های دینی و روایات اهل‌بیت (ع) تصریح کرد: شهادت سیدالشهدا (ع) با شهادت دیگر شهدای الهی تفاوتی اساسی دارد، چرا که قیام ایشان با شهادت پایان نیافت و به دست خلف صالح ادامه پیدا کرد.

حجت‌الاسلام غفاری با یادآوری حرکت حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع) پس از واقعه کربلا، حرکت اربعین را در تداوم همان مسیر دانست و اظهار کرد: نقطه نهایی این واقعه، دستیابی به «اقتدار اسلامی» است و به همین دلیل زیارت اربعین در روایات به‌طور ویژه و مؤکد توصیه شده است.