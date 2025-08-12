آلودگی هوای خوزستان در وضعیت هشدار؛ ۱۲ شهر در شرایط قرمز و نارنجی

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز سه‌شنبه شاخص کیفی هوا (AQI) در ۱۲ شهر استان خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی قرار گرفت. بر اساس داده‌های ثبت‌شده تا ساعت ۹ صبح، شهرهای رامهرمز با شاخص ۱۷۵، سوسنگرد ۱۶۷، ماهشهر ۱۶۵، اهواز، ملاثانی و شوش هر سه با ۱۶۰، آغاجاری ۱۵۶ و هویزه و هندیجان با ۱۵۵ در وضعیت قرمز (ناسالم برای تمامی گروه‌های سنی) قرار دارند.

همچنین، در شهرهای هفتکل با شاخص ۱۴۲، آبادان ۱۴۷ و دزفول ۱۱۸، کیفیت هوا در وضعیت نارنجی (ناسالم برای گروه‌های حساس) گزارش شده است. مقامات محلی به گروه‌های حساس از جمله کودکان، سالمندان و افراد دارای بیماری‌های تنفسی توصیه کرده‌اند از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.