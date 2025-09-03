هشدار کیفیت هوا در خوزستان؛ هوای چندین شهر ناسالم شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۱۰ صبح امروز، شاخص کیفیت هوا (AQI) در شهرهای اهواز (۱۹۱)، ملاثانی (۱۷۸)، هویزه (۱۷۴)، بهبهان (۱۶۹)، خرمشهر (۱۶۰)، اندیمشک و امیدیه (۱۵۲) به سطح ناسالم برای تمامی گروههای سنی (وضعیت قرمز) رسیده است. این شرایط میتواند برای همه شهروندان، بهویژه کودکان، سالمندان و افراد دارای بیماریهای تنفسی خطرناک باشد.
همچنین، در شهرهای هندیجان (۱۲۳)، شوش (۱۱۸)، آبادان (۱۰۹)، ماهشهر (۱۰۵) و رامهرمز (۱۰۳)، شاخص کیفیت هوا در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس (وضعیت نارنجی) قرار دارد.
مسئولان بهداشتی توصیه کردهاند که گروههای حساس، از جمله کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی، از فعالیتهای طولانیمدت در فضای باز خودداری کنند.
