تجهیز ۵۵ درصدی چراغ‌های راهنمایی و رانندگی یزد به برق اضطراری

یزد- معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد گفت: ۱۸ تقاطع چراغ‌دار سطح شهر به برق اضطراری مجهز شده‌اند تا در زمان قطعی برق، مدیریت ترافیک با اختلال مواجه نشود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مظاهر طیبی با بیان اینکه ۵۵ درصد از تقاطع‌های شهری به برق اضطراری مجهز شده‌اند، اظهار کرد: تاکنون ۱۸ چراغ راهنمایی و رانندگی به سیستم‌هایی مجهز شدند که در زمان قطع برق نیز روشن خواهند بود.

وی با اشاره به وجود ۳۷ تقاطع چراغ‌دار در شهر یزد، گفت: به منظور جلوگیری از خاموشی چراغ‌ها در زمان قطعی برق، چهار دستگاه UPS و دستگاه تعویض جریان برق به اطراف تقاطع با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان خریداری شده است.

معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد تصریح کرد: با همکاری شرکت توزیع نیروی برق استان و پلیس راهور، تمامی چراغ‌های راهنمایی تقاطع‌ها در زمان قطعی برق خاموشی نخواهند داشت.

