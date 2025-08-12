به گزارش خبرگزاری مهر، مظاهر طیبی با بیان اینکه ۵۵ درصد از تقاطعهای شهری به برق اضطراری مجهز شدهاند، اظهار کرد: تاکنون ۱۸ چراغ راهنمایی و رانندگی به سیستمهایی مجهز شدند که در زمان قطع برق نیز روشن خواهند بود.
وی با اشاره به وجود ۳۷ تقاطع چراغدار در شهر یزد، گفت: به منظور جلوگیری از خاموشی چراغها در زمان قطعی برق، چهار دستگاه UPS و دستگاه تعویض جریان برق به اطراف تقاطع با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان خریداری شده است.
معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد تصریح کرد: با همکاری شرکت توزیع نیروی برق استان و پلیس راهور، تمامی چراغهای راهنمایی تقاطعها در زمان قطعی برق خاموشی نخواهند داشت.
