قطع برق ۲۴۷ اداره و بانک پرمصرف در استان یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حجتی‌مقدم با اشاره به اجرای طرح مدیریت مصرف برق در ادارات و بانک‌ها اظهار داشت: قطع برق ادارات و بانک‌های پرمصرف با استفاده از ظرفیت کنتورهای هوشمند و از طریق تعیین سقف مصرف برای یک‌هزار و ۶۶۰ ساختمان اداری و بانک انجام شده است.

وی افزود: در همین راستا برق ۲۴۷ اداره و بانک پرمصرف در هفته گذشته قطع شده است.

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان یزد بیان داشت: برق ۴۶۸ اداره و بانک در ساعات غیر اداری قطع شده است.

حجتی‌مقدم با اشاره به ضرورت مدیریت بهینه انرژی در ادارات و بانک‌ها گفت: برای کاهش مصرف برق و مدیریت بهینه انرژی، ادارات و بانک‌ها موظف هستند ۲۰ درصد از مصرف برق خود را در ساعات اداری نسبت به مصرف مدت مشابه سال قبل و ۷۰ درصد مصرف را در ساعات غیراداری نسبت به ساعات اداری کاهش دهند.