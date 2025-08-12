  1. هنر
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۳۶

یک هنرمند ایرانی داور جشنواره فیلم مستند کره جنوبی شد

پویا عاقلی‌زاده نویسنده و فیلمساز، داور جشنواره‌ بین‌المللی فیلم مستند «دی.ام.زد» کره جنوبی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پویا عاقلی‌زاده نویسنده، فیلمساز و یکی از ۶ منتقد ایرانی عضو فدراسیون بین‌المللی منتقدان فیلم، داور جشنواره‌ بین‌المللی فیلم مستند «DMZ» کره جنوبی شد.

این جشنواره از مهمترین جشنواره فیلم‌های مستند در کره جنوبی و شرق آسیا است که با شعار «صلح، همزیستی، آشتی» در منطقه ویژه‌ مرز کره شمالی و جنوبی برگزار می‌شود. هفدهمین دوره‌ این جشنواره، ۱۱ تا ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲۰ تا ۲۶ شهریور) در استان گیونگ‌گی کره جنوبی برگزار خواهد شد.

پویا عاقلی‌زاده که هم‌اکنون مشغول نگارش فیلمنامه‌ سینمایی و سریال «سمفونی دهم» است، تنها داور ایرانی و نماینده‌ فدراسیون بین‌المللی منتقدان فیلم در این جشنواره خواهد بود.

از جمله آثار این هنرمند می‌توان به «PlayBack»، «اتاق نور»، «اتاق شماره ۴» و «لانه» اشاره کرد که جوایزی از جمله بهترین فیلم، بهترین تجربه‌گرایی، بهترین بازیگری زن، بهترین فیلمبرداری و بهترین فیلم دانشجویی، در جشنواره‌های آمریکا و اروپا، و نشان افتخار جشنواره فیلم مستقل آمریکا را کسب کرده‌اند.

