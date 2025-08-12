فیلمساز ایرانی سفیر حسن نیت جشنواره انگلیسی

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد زایری، فیلمساز ایرانی و برنده جوایزه بین‌المللی، از سوی جشنواره بین‌المللی فیلم ارلز کورت لندن به عنوان سفیر حسن‌نیت در حوزه روایت‌های بشردوستانه انتخاب شد.

جشنواره بین‌المللی فیلم ارلز کورت انگلستان، که از معتبرترین رویدادهای سینمایی بریتانیا به شمار می‌رود، با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد: «احمد زایری، فیلمساز ایرانی شناخته‌شده در عرصه بین‌الملل به‌ویژه با آثاری درباره کودکان درگیر جنگ و بحران‌های انسانی، در مسئولیت جدید خود با همکاری جشنواره، به توسعه پروژه‌های بین‌المللی روایتگری، حمایت از فیلمسازان جوان و تقویت نقش سینما در آگاهی‌بخشی اجتماعی خواهد پرداخت.»

کارولین تودریچ - ریچاردسون، مدیر و ‌بنیان‌گذار جشنواره بین‌المللی فیلم ارلز کورت لندن (ECIFF)، درباره آثار زایری عنوان کرده است: توانایی احمد زایری در بازآفرینی رنج انسانی به روایت‌های عمیق و همدلانه، کاملاً با مأموریت جشنواره ما همسو است و حضور او در برنامه سفیران، مایه افتخار ماست.

احمد زایری پیش از این برای آثارش از جمله «درخت زیتون سعد» و «همشهری جنگ»، جوایزی را از چندین جشنواره بین‌المللی فیلم از جمله جشنواره بین‌المللی فیلم MENA هلند، جشنواره بین‌المللی فیلم کازان روسیه، جشنواره بین‌المللی فیلم ارلز کورت انگلستان، جشنواره بین‌المللی فیلم مستند «سینماحقیقت» ایران، جشنواره بین‌المللی فیلم ریورساید آمریکا و جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران را کسب کرده است.

این جشنواره قدمتی ۱۰ ساله دارد و از ۱۴ تا ۲۱ نوامبر (۲۱ تا ۲۸ آبان) برگزار می‌شود.