به گزارش خبرنگار مهر، حسین حیدری ظهر سه شنبه در نشست هماهنگی و تعامل میان شهرداری بوشهر و مهندسی دفاعی و پدافند غیرعامل ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به ضرورت همافزایی میان نهادهای مختلف دولتی در راستای خدمترسانی به شهروندان گفت: هم راستایی و تعامل دستگاههای اجرایی با یکدیگر، کلید موفقیت در تحقق طرحهای بزرگ شهری است.
شهردار بوشهر همچنین از آغاز چند پروژه مهم با هدف بهبود وضعیت ترافیک شهری خبر داد که با مشارکت و همکاری ارتش جمهوری اسلامی ایران به اجرا در خواهد آمد.
نماینده مهندسی دفاعی و پدافند غیرعامل ارتش در این نشست، ضمن ابراز آمادگی کامل برای همکاری با شهرداری بوشهر، بر تسهیل اجرای پروژههای عمرانی و توسعهای از طریق آزادسازی اراضی واقع در مسیر طرحهای شهری تأکید کرد.
وی بیان کرد: این همکاری میتواند مسیر اجرای طرحهای زیرساختی و خدماتی را هموارتر کرده و روند توسعه شهر را تسریع کند.
