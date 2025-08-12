  1. استانها
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۳۵

پذیرش بیش از ۵۰ هزار خودروی زائران در توقفگاه‌های شلمچه و چذابه

اهواز - از ابتدای ماه صفر تاکنون، توقفگاه‌های خودرویی در گذرگاه‌های شلمچه و چذابه پذیرای بیش از ۵۰ هزار خودروی زائران اربعین حسینی بوده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سعید رحیمی ظهر امروز سه‌شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: از ابتدای ماه صفر تاکنون، توقفگاه‌های خودرویی شلمچه و چذابه پذیرای بیش از ۵۰ هزار خودروی زائران اربعین حسینی بوده‌اند که از این تعداد، ۳۰ هزار خودرو در مرز شلمچه و ۲۰ هزار خودرو در مرز چذابه پذیرش شده‌اند.

وی افزود: مرز شلمچه به‌عنوان دومین مرز و چذابه به‌عنوان چهارمین مرز مهم کشور، میزبان حدود ۴۰ درصد از زائران اربعین حسینی هستند. با آغاز موج بازگشت زائران از دو روز گذشته، حجم تردد در این مرزها افزایش یافته است.

رئیس پلیس راه خوزستان با تأکید بر رعایت نکات ایمنی به رانندگان توصیه کرد: زائران هنگام بازگشت با سرعت مطمئنه رانندگی کرده و از رانندگی در حالت خستگی و خواب‌آلودگی به‌طور جدی خودداری کنند.

این حجم بالای پذیرش خودروها نشان‌دهنده اهمیت مرزهای شلمچه و چذابه در تردد زائران اربعین و نقش کلیدی آن‌ها در مدیریت این رویداد بزرگ مذهبی است.

