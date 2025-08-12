به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه، طی پیامی درگذشت حجت‌الاسلام حسن علیزاده دادستان عمومی و انقلاب گناباد و خانواده وی در سانحه تصادف را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

درگذشت اندوه بار حجت‌الاسلام حسن علیزاده دادستان عمومی و انقلاب گناباد و خانواده وی در سانحه تصادف موجب تأسف و تألم شد.

اینجانب، این ضایعه را به خانواده محترم آنان، جامعه قضات و کارکنان قضائی گناباد و رئیس محترم کل و دادستان محترم مرکز استان خراسان رضوی تسلیت گفته و از درگاه حضرت حق، برای آن مسئول قضائی خدوم و خانواده مرحومش، علو درجات و برای بازماندگان اجر و صبر مسئلت می‌کنم.

غلامحسین محسنی اژه‌ای