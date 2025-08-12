  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۳۵

تسلیت رئیس قوه قضاییه در پی درگذشت دادستان گناباد و خانواده‌اش

تسلیت رئیس قوه قضاییه در پی درگذشت دادستان گناباد و خانواده‌اش

رئیس قوه قضائیه در پی درگذشت دادستان گناباد و خانواده‌اش در سانحه تصادف را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه، طی پیامی درگذشت حجت‌الاسلام حسن علیزاده دادستان عمومی و انقلاب گناباد و خانواده وی در سانحه تصادف را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

درگذشت اندوه بار حجت‌الاسلام حسن علیزاده دادستان عمومی و انقلاب گناباد و خانواده وی در سانحه تصادف موجب تأسف و تألم شد.

اینجانب، این ضایعه را به خانواده محترم آنان، جامعه قضات و کارکنان قضائی گناباد و رئیس محترم کل و دادستان محترم مرکز استان خراسان رضوی تسلیت گفته و از درگاه حضرت حق، برای آن مسئول قضائی خدوم و خانواده مرحومش، علو درجات و برای بازماندگان اجر و صبر مسئلت می‌کنم.

غلامحسین محسنی اژه‌ای

کد خبر 6558531
مهدیه حسن نائینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها