ساعات کاری ادارات لرستان برای روز چهارشنبه اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید کشکولی در سخنانی با اشاره به ورود موج جدید گرما به لرستان، اظهار داشت: در راستای مدیریت بهینه مصرف انرژی و کمک به کاهش خاموشیها، ساعات کاری همه دستگاههای اجرایی، بانکها، بیمهها، نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی و همچنین مؤسسات آموزشی، در روز چهارشنبه ۲۲ مرداد ماه از ساعت ۶ صبح تا ۱۱ ظهر تعیین شده است.
وی تأکید کرد: تمامی دستگاههای مشمول این بخشنامه موظفند پس از پایان ساعات اداری، از خاموش بودن سیستمهای برق و سرمایشی اطمینان حاصل نمایند.
معاون استاندار لرستان، کرد: دستگاههای خدماترسان همچون بیمارستانها، مراکز امدادی و واحدهای عملیاتی ضروری، طبق روال گذشته به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
نظر شما