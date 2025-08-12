  1. استانها
ساعات کاری ادارات لرستان برای روز چهارشنبه اعلام شد

خرم‌آباد- معاون استاندار لرستان ساعات کاری اداری لرستان برای روز چهارشنبه را شش تا ۱۱ اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید کشکولی در سخنانی با اشاره به ورود موج جدید گرما به لرستان، اظهار داشت: در راستای مدیریت بهینه مصرف انرژی و کمک به کاهش خاموشی‌ها، ساعات کاری همه دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، بیمه‌ها، نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی و همچنین مؤسسات آموزشی، در روز چهارشنبه ۲۲ مرداد ماه از ساعت ۶ صبح تا ۱۱ ظهر تعیین شده است.

وی تأکید کرد: تمامی دستگاه‌های مشمول این بخشنامه موظفند پس از پایان ساعات اداری، از خاموش بودن سیستم‌های برق و سرمایشی اطمینان حاصل نمایند.

معاون استاندار لرستان، کرد: دستگاه‌های خدمات‌رسان همچون بیمارستان‌ها، مراکز امدادی و واحدهای عملیاتی ضروری، طبق روال گذشته به فعالیت خود ادامه خواهند داد.


