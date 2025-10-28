به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، جوراب هوشمند لیا (Leia) از پالس های الکتریکی غیرتهاجمی که رشته اعصاب خاصی را تحریک و حس لامسه در پاها را احیا می‌کنند برای فراهم کردن درمان‌های شخصی سازی شده، استفاده می‌کند. این درمان احتمالاً نیاز به مصرف مسکن‌های قوی را که به طور معمول برای درمان این وضعیت به کار می‌رود، از بین می‌برد و همزمان به فرد امکان حرکت با اعتماد به نفس بیشتری می‌دهد.

گروهی از محققان در مؤسسه Mynerva ، زیرمجموعه دانشگاه ETHزوریخ با استفاده از نساجی هوشمند و پردازش هوش مصنوعی طی پنج سال گذشته روشی برای حل این چالش ابداع کرده اند. روی کفی جوراب لیا حسگرهایی وجود داشت که نقشه توزیع فشار روی پای کاربر هنگام راه رفتن را ایجاد می‌کند. علاوه بر آن یک رایانه بسیار کوچک در بدنه جوراب این داده‌ها را به سیگنال‌های الکتریکی تبدیل می‌کند. در نهایت الکترودهایی که در پارچه بافته شده اند، سیگنال‌هایی از نقشه فشار به طور مستقیم به بخش‌های سالم و در حال عملکرد اعصاب کاربر می‌فرستند. این امر به آنها اجازه می‌دهد زمین زیر پایشان را حس و از دردهای نوروپاتیک اجتناب کنند.

به این ترتیب فردی که این جوراب را پوشیده راحت تر متوجه نقاط فشار در هر قدم خود می‌شود و ایمن تر راه می‌رود. بازخورد بهتر از تحریک اعصاب نیز از گام اشتباه برداشتن و زمین خوردن تصادفی جلوگیری می‌کند.

البته لیا هنوز وارد بازار نشده و محققان یک تحقیق طولانی مدت در ماه‌های آینده برنامه ریزی کرده اند تا مشخص شود آیا جوراب لیا می‌تواند گام‌های بیمار را به اندازه‌ای بهبود بخشد که از مشکلاتی مانند زخم‌های پا جلوگیری کند و آیا می‌تواند عملکرد اعصاب را تا حدودی احیا کند یا خیر. این محصول برای مصرف روزانه طراحی شده است.